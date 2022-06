Pedro David apresenta a exposição 'Mar de morro' no BDMG Cultural

Até 24 de julho, Pedro David apresenta série de fotografias na exposição “Mar de morro”, em cartaz na Galeria de Arte BDMG Cultural. O artista visual criou trabalhos a partir da Serra do Abreu, Pico do Itabirito e Pedra da Mina, no Quadrilátero Ferrífero.“Crio imagens pictóricas que me parecem mais palatáveis do que as imagens que poderia criar a partir das paredes das minas, que nada mais são que restos da geografia mineira desmontada. São registros fictícios daqueles morros em paredes em construção”, explica o fotógrafo.