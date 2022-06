Museu em Kiev expõe as memórias (em tempo real) do front

Mulher observa mísseis utilizados no conflito com a Rússia que fazem parte da exposição "Ucrânia - Crucificação" (foto: Genya Savilov/AFP)

Os ucranianos agora podem visitar uma exposição sobre a guerra em tempo real, em Kiev, onde há capacetes, rações alimentares e mísseis recuperados após a retirada dos russos de áreas ocupadas. Os ucranianos agora podem visitar uma exposição sobre a guerra em tempo real, em Kiev, onde há capacetes, rações alimentares e mísseis recuperados após a retirada dos russos de áreas ocupadas.







Inaugurado em 8 de maio, sua montagem em tempo recorde foi possível graças à colaboração do Exército, da Presidência do país, do governo ucraniano e de autoridades regionais.

Na entrada, uma grande estrela vermelha, feita de botas militares, pode ser vista no chão.





Notas pessoais e cartões de soldados russos mortos no front estão expostos em vitrines. Nos passaportes, datas de nascimento mostram que eram jovens. E a placa de carro da Sibéria prova que alguns vieram de longe.



Aqui podemos ver e sentir a guerra com as mãos Yuri Savtchouk, diretor do Museu da História da Ucrânia na 2ª Guerra Mundial







Há também vários potes de ‘borchtch’ – sopa tradicional ucraniana, também típica de vários países eslavos – em sua versão halal, para atender aos combatentes chechenos de maioria muçulmana alistados pelo líder Ramzan Kadyrov.





Mísseis foram colocados na janela, escurecidos e quase destruídos por uma explosão.

“Aqui podemos ver e sentir a guerra com as mãos”, afirma o comissário Yuri Savtchouk. “Também é o nosso objetivo chocar as pessoas para que percebam o que está acontecendo.”





No porão, um abrigo foi reconstruído a partir de imagens. Dezenas de civis se refugiaram no local por 37 dias, incluindo várias crianças e um bebê de seis meses.





Alguns tijolos no chão simbolizam a morte de duas pessoas, que perderam a vida no subsolo insalubre e úmido. Na tela, a mãe do bebê conta sua experiência angustiante.

“É realmente muito difícil de ver”, diz a visitante Zoya Didok, de 26 anos, que trabalha no setor bancário. “Felizmente, eu não morava em uma dessas cidades onde os russos estiveram.”





No primeiro andar, há o pórtico de uma igreja destruída durante bombardeio e uma sala com várias obras de artistas ucranianos.



CRIANÇAS A granada escondida debaixo de um brinquedo de parquinho lembra o impacto da guerra em milhões de crianças ucranianas.





O memorial da Segunda Guerra Mundial, destruído na comuna de Gostomel, dá a sensação de que aquela situação já foi vivida, traçando um paralelo entre os dois conflitos.



“Também queremos responder à propaganda russa, que montou exposição em Moscou sobre o suposto fascismo que teria de ser combatido na Ucrânia”, explica Yuri Savtchouk.