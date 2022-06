Babi Amaral abre série de encontros literários em BH

Atriz e produtora cultural apresenta nesta quarta, no Sesc Palladium, performance literária (foto: Sesc Palladium/DIVULGAÇÃO)

iálogo com a dança, teatro, música e performance irá compor uma série de apresentações e eventos que terão a literatura como linguagem central em novo projeto do Sesc Palladium. Artistas de BH e de outras cidades do país se apresentarão, mensalmente, até dezembro. A estreia, nesta quarta-feira(29/6), é com a atriz, produtora cultural e comunicadora Babi Amaral. A artista vai levar aos palcos a performance literária “Faíscas, lampejos e fragmentos luminosos”, às 20h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046 – Centro).