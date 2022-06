Everton Coroné anima o último dia do Arraial do CCBB, na Praça da Liberdade

Everton Coroné promete resgatar a alegria do forró de são-joão em arrasta-pé no CCBB (foto: Daniel Gosling/divulgação)





Termina neste domingo (26/6) o Arraial do CCBB-BH, que leva a tradicional festa junina para a Praça da Liberdade. Das 11h às 21h, o público vai se divertir em barraquinhas com comidas, bebidas e brincadeiras, aprender a dançar forró com Vito Julião e cantar com o Everton Coroné Trio, formado por Everton Coroné (acordeom), Robson Júnior (zabumba) e Babu Xavier (percussão).





Independente

Em 2013, o grupo gravou o disco independente “Na trilha do sol” em Belo Horizonte, trabalho que o levou a se apresentar na Europa em 2014 e 2015.





O show deste domingo comemora a volta das festas juninas presenciais. “Esta época é maravilhosa para o forrozeiro, de modo geral, e para o povo nordestino do sertão, do interior. É o período da colheita, da fartura, da fogueira e dos sons”, comenta. “Vamos trazer a quentura do são-joão.”





O repertório de Coroné terá músicas do disco “Na trilha do sol” e alguns clássicos do forró. “Aquela coisa do pé de serra, de Luiz Gonzaga, vamos visitar esse lugar. A gente faz também o momento quadrilha, com arrasta-pé, músicas tradicionais do período. E releituras de canções da MPB, principalmente de nordestinos como Djavan, que a galera canta muito.”





Everton comenta que gosta “de pisar em vários lugares”, é artista múltiplo. “No momento, estou em cartaz com o grupo Barca dos Corações Partidos, do Rio de Janeiro, com ‘Jacksons do Pandeiro, uma homenagem sincopada’. No mês que vem, a gente faz São Paulo e Petrópolis. No segundo semestre, lanço um disco fora do forró, 'Certas manhãs de outono', com 12 faixas autorais”, informa.









"Vamos fazer um show que vai esquentar este friozinho que está aí" Everton Coroné, sanfoneiro



Coroné diz que seu trabalho sem o trio é “meio cantautor setentista”, inspirado em Djavan, Chico Buarque e Gilberto Gil. “Meu novo álbum tem reggae, samba, psicodelia e uma pitada rock and roll. Extravaso minhas coisas para além do forró”, diz.

Elogio

O músico elogia o “arraiá” que o Centro Cultural Banco do Brasil montou em BH, dando destaque a artistas da cena forrozeira da capital.





“Esse espaço valoroso está recebendo o forró, eles estão fazendo tudo com muita delicadeza e cuidado. Isso é muito legal. Acredito que vários forrozeiros nunca entraram lá no CCBB. Muitos estão animados”, conta. “Vamos fazer um show que vai esquentar este friozinho que está aí.”





ARRAIAL DO CCBB-BH

Neste domingo (26/6), das 11h às 21h. Aula de forró, das 15h às 17h. Show do Everton Coroné Trio, das 17h às 19h. Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH), Praça da Liberdade, 450, Funcionários. Entrada franca. Informações: (31) 3431-9400.