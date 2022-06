Morre Danuza Leão, escritora, atriz e jornalista

O corpo de Danuza Leão será cremado no Cemitério do Caju, em data e horário ainda indefinidos (foto: Eugenio Gurgel / Estado de Minas)

A escritora, jornalista, atriz e ex-modelo Danuza Leão morreu nesta quarta-feira (22/6), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

O corpo será cremado no Cemitério do Caju, em data e horário ainda indefinidos.





Nascida em Itaguaçu, no interior do Espírito Santo, em 1933, se mudou, com a família, aos 10 anos, para a capital fluminense.Irmã de Nara Leão, participou do filme "Terra em Transe", dirigido e roteirizado pelo cineasta Glauber Rocha.

Ganhou dois Prêmios Jabuti, o mais importante da literatura Nacional, com o livro de memórias "Quase Tudo" (2005) e com "Danuza Leão Fazendo as Malas" (2008).



A escritora foi colunista do "Jornal do Brasil", "Folha de São Paulo" e do caderno ELA, no "O Globo", no qual escrevia sobre comportamento, relacionamento, família e até dava dicas de etiqueta.