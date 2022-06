Portador de doença neurológica rara, escritor Pedro Muriel morre em BH

Escritor Pedro Muriel morreu em decorrência de doença neurológica rara (foto: Pedro Muriel/Divulgação)

O escritor mineiro Pedro Muriel, portador de doença neurológica rara, morreu na tarde desta quarta-feira (22/6). A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.O jovem ficou conhecido por sua atuação como autor de poesias. Era bacharel em Relações Internacionais pela PUC Minas, palestrante e ativista de acessibilidade e inclusão. Manteve na internet o Poemacast, um podcast com poemas de sua autoria. Publicou livros como "Proesia" e "Numa esquina dos trópicos".Roberta Muriel, mãe do escritor, postou uma mensagem de despedida. "(Ele) fez o voo pra levar sua poesia para outra dimensão! Teremos que ficar com as memórias e sua obra", escreveu.Também escritor, Afonso Borges prestou uma homenagem ao jovem poeta. "Pedrão nos atingiu com a versão mais forte dos afetos, a sua poesia. Sabe que ocupou em nós um espaço assombroso de emoção e amor, sem limites", disse.O velório será realizado nesta quinta-feira (23/6), às 11h, no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.