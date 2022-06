Show de Johnny Hooker em Itabira é cancelado

Cantor Johnny Hooker se apresentaria em Itabira em 9 de julho; o artista está em turnê internacional. (foto: Carlos Sales/Divulgação)

A Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade (FCCDA) informou, nesse domingo (19/6), o cancelamento do show de Johnny Hooker, que se apresentaria na 48ª edição do Festival de Inverno de Itabira. De acordo com o comunicado, a decisão ocorreu em comum acordo com a produção do artista.

A apresentação aconteceria em 9 de julho. Em nota, a Prefeitura de Itabira afirma que o cancelamento foi motivado por um problema na agenda do cantor, que precisou estender a turnê que faz atualmente na Europa.“A princípio, Johnny Hooker se apresentaria em Itabira no dia 9 de julho. Depois de ser comunicada pela produção de que o cantor voltaria da Europa no dia 16, a FCCDA sugeriu reagendar a apresentação no dia 17, data de encerramento do Festival. O entendimento, porém, foi de que ficaria inviável para o artista cumprir a agenda em Itabira”, afirma a nota.

Nas redes sociais, Hooker afirmou que está em turnê pela Europa e que surgiram novos compromissos no continente. "Terei que estender minha estadia aqui, portanto, infelizmente, tive que cancelar meu show no Festival de Inverno de Itabira". Ele ressaltou que a produção do festival tentou conciliar as agendar, mas que não foi possível.

(foto: reprodução / instagram)

A prefeitura aponta, ainda, que não houve ônus para nenhuma das partes, já que o contrato não havia sido firmado. Por fim, a FDCCA afirma ter respeito ao trabalho de Johnny Hooker e também é “sempre favorável às diversas manifestações culturais, repudia todas as declarações de cunho preconceituoso e compreende que o Festival de Inverno deve ser, necessariamente, plural e abrangente”.

O show de Hooker na cidade mineira foi alvo de críticas de alguns itabiranos e até de um abaixo-assinado pedindo o cancelamento da apresentação. Como justificativa, a petição popular alegava que “a contratação com verbas públicas do ‘artista Johnny Hooker’ fere todos os princípios da família cristã itabinarana”.



Em outro trecho, o manifesto dizia que “este não é o tipo de cultura que queremos para as nossas crianças e jovens”.

Johnny Hooker é um artista queer, com canções pró-LGBT e visual andrógino. No post do anúncio do cancelamento, fãs do cantor manifestaram indignação: “Retrocesso cultural. Que decepção!”, comentou um dos seguidores.