Atriz Ilka Soares morre aos 89 anos

Atriz Ilka Soares estrou na TV nos anos de 1950. Ela lutava contra um câncer de pulmão há 10 anos (foto: TV Globo/ Reprodução)

A atriz Ilka Soares morreu na manhã deste sábado (18/6), aos 89 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão e estava internada há dez dias em uma clínica no Rio de Janeiro para tratar a doença.

Ilka começou a carreira no cinema, aos 17 anos, com o filme Iracema. Em 1953, a atriz foi para as telinhas, em parceria com o marido e diretor Anselmo Duarte, com esquetes na TV Record. Na mesma época, Ilka atuava também no rádio e era modelo de passarela em desfiles de moda.

Na Globo, ela estrelou mais de 15 novelas, sendo um sucesso da década de 1970 em programas humorísticos. Na emissora desde 1966, Ilka também apresentou programas jornalísticos e de variedade, além de ser a primeira pessoa a fazer teste para o sistema de televisão a cores na Globo.

Ilka Soares também foi casada com o ex-diretor-geral da Globo Walter Clark.

Relembre

A primeira novela de Ilka foi “O Cafona”, de 1971, dando vida à personagem Vera. A partir daí emendou as obras “Bandeira Dois”, no mesmo ano, “O Bofe”, de 1972 e “O Espigão”, em 1974.Ilka também fez parte do elenco da primeira versão do sucesso “Anjo Mau”, no papel de Marilu, em 1976.

Em 1977, foi a vez de dar vida a Celeste, de “Locomotivas” e Helena, de “Te contei?”. Já na década de 1980, Ilka integrou sucessos como Champagne (1983), “Mandala” e “Top Model”.



Na década seguinte, fez participação especial em “Rainha da Sucata” e interpretou Naná, na novela “La Mamma”.



Seu último trabalho na TV foi uma participação no humorístico “A Diarista”.