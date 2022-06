Rubens Caribé morreu em decorrência de câncer (foto: Instagram/Reprodução)

Morreu neste domingo (05/06), aos 56 anos, o ator Rubens Caribé, em São Paulo. Ele estava em tratamento contra um câncer na boca. Caribé era casado com o produtor musical Ricardo Severo.

Ele iniciou a carreira no teatro no musical "Hair". Já na tevê, se destacou em novelas como Anos Rebeldes (1992), Fera Ferida (1993), Sangue do Meu Sangue (1995), Malhação (1995), Os Ossos do Barão (1997), "Pícara Sonhadora" (2001) e "Sete Pecados" (2007). Também esteve no elenco da minissérie "Sandy e Júnior".

Em 2021, o ator lançou a série Cidade Invisível, da Netflix, na qual fez uma participação especial.

No Twitter, a diretora Mika Lins lamentou a morte do colega. "Um dia muito triste para o teatro. Muito", escreveu.

Faleceu faz apenas algumas horas em São Paulo o ator e amigo Rubens Caribé. Um dia muito triste para o teatro. Muito pic.twitter.com/LcoLuKzovo %u2014 Mika Lins atriz e diretora (@Mikalins) June 5, 2022

O ator Otávio Martins também lamentou o falecimento do amigo. "Meu coração está partido. Perdemos um ator talentoso, um artista guerreiro. Perdemos um amigo querido. Uma salva de palmas para Rubens Caribé".