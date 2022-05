Ator Milton Gonçalves morre aos 88 anos

Milton Gonçalves tinha 88 anos (foto: DIVULGAÇÃO) O ator mineiro Milton Gonçalves, morreu nesta segunda-feira (30/5), no Rio de Janeiro. Ele tinha 88 anos.

A notícia foi divulgada por familiares. Segundo eles, o ator morreu em casa, por volta das 12h30, por consequência de um problema de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020.









Um dos maiores atores da TV brasileira, Milton Gonçalves nasceu em 9 de dezembro de 1933, em Monte Santo de Minas, no Sudoeste do estado.



Durante toda a carreira, o ator participou de mais de 40 novelas na TV Globo, onde também fez programas humorísticos e minisséries.

Ele esteve em grandes sucessos, entre eles: "Irmãos Coragem" (1970); "A Grande Família" (1972); e "Escrava Isaura" (1976); "Carga Pesada" (1979) e "Caso Verdade" (1982-1986).

O ator foi indicado ao Emmy Internacional, depois de sua atuação como Pai José na segunda versão da novela "Sinhá Moça" (2006). Na época, Milton chegou a ficar três meses internado e precisou da ajuda de aparelhos para respirar.



Seu último trabalho na TV Globo foi na minissérie "Se eu Fechar os Olhos Agora", de 2019. Atualmente, ele está no ar com a reprise de "A Favorita" no "Vale a Pena Ver de Novo".





O velório ocorrerá amanhã (31/5)), no Theatro Municipal, no Centro do Rio de janeiro. O horário ainda não foi informado.