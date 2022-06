Biografia relembra a grandeza cultural de Domingos Montagner

Ator morreu aos 54 anos, em 2016, após se afogar na região de Canindé de São Francisco (foto: Reprodução / TV Globo/Arquivo)





Nas páginas, acompanhamos desde quando dona Romilda dá à luz o bebê Domingos. “A partir daí, eu intercalo peripécias do menino Domingos com alguns aspectos importantes da história do circo nos anos 1960. São dois rios que vão se encontrar no segundo capítulo, quando ele assiste ao espetáculo Ubu – Pholias Physicas, Pataphysicas e Musicaes, de Cacá Rosset, e se encanta irremediavelmente pela arte circense”, afirma o autor.









“A vida de Domingos tem um quê de fábula e tudo o que aprendi sobre ele me conduziu a elaborar esse registro. Eu sou apaixonado por literatura e não sei se poderia ter feito de outro modo. O livro tem muitas informações sobre a história do circo, causos de todas as fases da vida e da carreira de Domingos, bastidores do cinema e da TV. Garanto que o leitor não vai se entediar, pois aproveitei todas as reviravoltas que ele vivenciou para oferecer uma leitura prazerosa e emocionante”, garante o autor, que não conheceu Domingos, mas que se sente próximo dele mesmo assim.

Duas perguntas // Oswaldo Carvalho

Um palhaço contemporâneo, sem o nariz vermelho, que revolucionou a cena circense brasileira, despertou um misto de curiosidade e admiração em Oswaldo Carvalho. Vivido por Domingos Montagner, esse personagem, somado a toda a trajetória do ator nos palcos e nas telas, levou Oswaldo a escrever a biografia Domingos Montagner — O espetáculo não para.

Acha que o público vai conhecer um novo Domingos Montagner ao ler o livro? Quem é esse novo Domingos?

Aprendi, ao escrever o livro, que a importância de Domingos para as artes cênicas do Brasil vai muito além do talentoso astro da TV e transcende até mesmo o artista circense que ele foi. A trajetória de Domingos nos ajuda a compreender um capítulo importante da história do circo no Brasil. Ao conhecer as aventuras de Domingos, o leitor também poderá compreender aspectos importantes da sociedade brasileira. Talvez não seja exatamente um novo Domingos, mas um novo olhar para esse grande artista que continua a nos inspirar.

Acha que o livro, assim como Domingos fazia, pode resgatar ou incentivar o interesse do público pelo circo?

Acredito no potencial do livro de ampliar o interesse do público pelo circo e torço para que isso aconteça. Acho que consegui transmitir ao leitor toda a paixão de Domingos por essa arte que nunca vai morrer.