Conservatório UFMG cancela dois espetáculos de artistas com COVID-19

Rodrigo Borges faria homenagem ao Clube da Esquina (foto: Mary Lane Vaz/divulgação)

O Conservatório UFMG cancelou duas atrações da sua agenda neste fim de semana porque artistas contraíram COVID-19. Nesta sexta-feira (3/6), o cantor e compositor Rodrigo Borges apresentaria o especial em homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina. No sábado (4/6), não haverá a sessão do espetáculo infantil "A casa de bambu", com o grupo Bambulha.





Os cancelamentos ocorrem no momento em que aumentam as taxas de transmissão e infecção do coronavírus em Belo Horizonte. O Conservatório segue as diretrizes da Universidade Federal de Minas Gerais e da prefeitura da capital. O governo municipal voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados, como cinemas, teatros, salas de aula, elevadores e escritórios.O professor Fernando Rocha, diretor do Conservatório, diz que esses dois casos não foram os primeiros com os quais teve de lidar após a reabertura ao público. Em abril, um integrante do grupo Sarandeiros testou positivo, mas como o corpo de dança tem elenco numeroso, ele foi substituído a tempo. Porém, esse não foi o caso tanto de Rodrigo Borges quando do artista do grupo Bambulha.



O espetáculo infantil foi remarcado para 2 de julho. O Conservatório negocia com Borges novo dia para seu espetáculo. De acordo com Fernando Rocha, nenhum dos casos é grave.



O professor lembra que isso se deve à vacinação e defende o respeito aos protocolos de distanciamento social. "Obviamente, a gente fica triste, pois ficamos tanto tempo sem ter eventos e quando voltamos há esses casos. Não podemos nos descuidar. Dá uma dor no coração, mas a gente tem de prezar a segurança. Saúde em primeiro lugar", afirma o professor.



*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria