Ana Proença leva sua roda de samba para o palco do Centro Cultural Unimed

Samba feito na rua em BH inspira o projeto desenvolvido por Ana Proença (foto: Jorge Pereira/divulgação)

A cantora e compositora mineira Ana Proença apresenta o show "Samba, minha inspiração", nesta sexta-feira (3/6) à noite, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. O repertório traz canções dela e clássicos de Cartola, Candeia, Nelson Cavaquinho, Dona Ivone Lara, Moacyr Luz, Paulinho da Viola e Toninho Geraes, entre outros.



“A gente faz muitos projetos, cantando em bares e festas. A primeira roda que fiz em teatro foi em 2019, o show se chamava 'Dona Ivone Lara: mas quem disse que eu te esqueço', homenagem à grande cantora e compositora carioca.”



''Na verdade, a gente canta muita música de compositores do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas BH é muito rica em termos de composição'' Ana Proença, cantora e compositora





NA PALMA DA MÃO

O espetáculo desta noite surgiu daquela iniciativa. “Estou levando para o palco músicas que gosto de cantar, com comunicação e diálogo com o público”, diz . “A nossa roda de samba é muito alegre, informal, na palma da mão.”

Em outubro, Ana Proença vai lançar o EP “Eu sou assim”, com cinco faixas autorais. Produção, direção musical e arranjos são assinados por Betinho Moreno.



A cantora destaca a importância de valorizar e divulgar autores mineiros. “Na verdade, a gente canta muita música de compositores do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas BH é muito rica em termos de composição”, diz, destacando o trabalho desenvolvido por grupos de autores da capital.



Ela cita o exemplo do coletivo atuante no Morro das Pedras, onde é realizado o Samba da Feirinha. “A Região Oeste é muito rica em termos de samba. Tem Domingos, Cinara, Gueto e Evandro Melo, entre outros”, destaca.

Ouça Ana Proença cantando 'Malandro', de Jorge Aragão e Jotabê:



“Senzala”, faixa do EP da sambista, será lançada esta noite e leva a assinatura de Ítalo Batista, Juninho de Sousa, Betinho Moreno e Bruno Cupertino.



“Conto com a participação de Preto Loko, um amigo querido, que chega com o rap. A gente está com a poesia cantada, com o samba”, comenta.