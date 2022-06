Colin Firth (ao centro) interpreta o homem suspeito de matar sua segunda mulher em ''A escada'', série do diretor de origem brasileira Antonio Campos baseada num episódio real (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Lançada em maio na HBO Max e já em sua reta final, a minissérie “A escada” não recebeu até agora a atenção devida. Dado o grau de engenhosidade da narrativa e o nível do elenco, a trama poderia ter tido a repercussão que “Mare of Easttown” teve no ano passado. Mas ainda há tempo – faltando só o último dos oito episódios para entrar no ar, a hora é de maratonar.