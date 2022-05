Série "Clarice" mostra como a captora de Hannibal Lecter sobreviveu a ele

Em "Clarice", Rebecca Breeds vive a personagem que Jodie Foster interpretou no longa "O silêncio dos inocentes". Trama começa um ano após os acontecimentos do filme (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)





Já são 30 anos desde que o mundo se assombrou com o Hannibal Lecter de Anthony Hopkins em “O silêncio dos inocentes” (1991). Desde então, foram produzidos outros filmes e séries baseados nos livros de Thomas Harris – nenhum, vale dizer, chegou aos pés do longa de Jonathan Demme, que levou, com justiça, os cinco principais Oscars (melhor filme, ator, atriz, diretor e roteiro adaptado).









A ação se passa um ano após os eventos do filme. Clarice tenta superar o confronto na casa de Buffalo Bill, mas as coisas andam difíceis. Ela desenvolveu estresse pós-traumático e nenhuma sessão de terapia parece ajudá-la. Até que a ex-senadora, atual procuradora-geral Ruth Martin (Jayne Atkinson), cuja filha Clarice salvou de ser esfolada, reaparece.

EQUIPE

Martin a convoca para trabalhar com uma força-tarefa de crimes violentos depois que duas mulheres foram assassinadas de maneira ritualística, sugerindo um possível serial killer. A equipe é liderada por Paul Krendler (Michael Cudlitz), personagem que em “O silêncio dos inocentes” desconfiava da competência de Clarice para descobrir o paradeiro de Buffalo Bill.





Além de Krendler, Martin e sua filha Catherine (Marnee Carpenter), a única sobrevivente de Buffalo Bill, a série traz de volta Ardelia (Devyn A. Tyler), a amiga de Quantico interpretada por Kasi Lemmons no filme. E não só – até Precious, o cachorrinho de Catherine, comparece. Todos, menos Hannibal Lecter – a produção da série não teve o direito de nem mesmo mencionar o nome dele.





Ainda que tenha toda essa entourage, “Clarice” traz o velho modelo de um caso por semana. A série não foi longe – teve só uma temporada. Mas, para os fãs, vale dar uma conferida. Aproveitando este lançamento, o Prime Video também disponibiliza hoje as três temporadas de “Hannibal” (2013-2015), produção mais ousada sobre Lecter, aqui interpretado pelo grande Mads Mikkelsen.

“CLARICE”

Série em 13 episódios. Estreia nesta sexta (27/5), no Amazon Prime Video