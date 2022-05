A camaleoa Renée Zellweger se transforma de novo em "The thing about Pam"

Em "The thing about Pam", Renée Zellweger volta a exibir seus poderes de camaleoa para dar vida a uma mulher dissimulada, que planeja o assassinato da melhor amiga (foto: STAR/DIVULGAÇÃO)





A fascinação por true crimes é geral, mas entre os norte-americanos é quase uma obsessão. Muito populares na TV, histórias macabras de crimes ocorridos com pessoas comuns ganharam outro status com os podcasts. Pois foi um desses que pegou de jeito a atriz Renée Zellweger.









Em 27 de dezembro de 2011, seu marido, Russ Faria, chegou à sua casa em uma pequena cidade do Missouri e encontrou a mulher assassinada com mais de 50 facadas. O crime brutal desencadeou uma cadeia de eventos que não só culminou em outra morte, mas expôs um esquema diabólico.





Renée, dois Oscars na estante, ficou obcecada pela história, que anteriormente havia ganho cinco episódios do próprio “Dateline” (tamanha cobertura só perdeu para os casos O. J. Simpson e JonBenét Ramsay, a mini-miss abusada e morta aos 6 anos).





A atriz encampou o projeto de tal forma que não apenas protagoniza a minissérie “The thing about Pam”, como também assina a produção-executiva. Esta é a primeira série que ela encabeça na TV – nos EUA, foi criada pela própria NBC.

Veja trailer de "The thing about Pam":

IRONIA

Lançada por aqui nesta semana pelo Star+, a produção chama logo a atenção pelo formato. O tom é de sátira, com Keith Morrison, correspondente do próprio “Dateline” e o primeiro a cobrir a história para a TV, atuando como narrador. O clima irônico permeia toda a narrativa, que traz personagens sempre um grau acima – do peso, da estupidez, da mesquinharia.





Renée adora transformações e histórias reais, vide os vários quilos extras que adquiriu para fazer Bridget Jones, a personagem que a lançou, e os vários que perdeu para encarnar uma decadente Judy Garland na cinebiografia “Judy”, que lhe deu seu segundo Oscar.





Aqui ela radicalizou. Para interpretar Pam Hupp, a melhor amiga de Betsy, utilizou próteses faciais, além de uma roupa que a engordou muitíssimo – e lhe valeu alguma controvérsia on-line, com críticos chamando a atenção para a caracterização gordofóbica.





Polêmicas à parte, a história de Betsy é, na verdade, a história de Pam. O depoimento dela foi fundamental para que Russ Faria fosse condenado em 2013 pelo crime. Mas o que a série mostra logo no primeiro episódio é que foi Pam quem armou tudo. A motivação era tão somente dinheiro.

SEGURO

Quatro dias antes de seu assassinato, Betsy, que sofria de câncer terminal, mudou o beneficiário de seu seguro de vida – tirou o nome de Russ e colocou o de Pam. A intenção era que Pam, que ficou responsável por US$ 150 mil, administrasse um fundo para as duas filhas dela.





O marido acabou condenado em 2013 após um julgamento surreal. As circunstâncias, na série, são apresentadas como uma sequência de absurdos. Cidade pequena, a promotora, recém-eleita, era amiga da juíza desde o colégio – elas frequentavam o mesmo bar que um dos jurados. A juíza, por seu lado, minou quase todos os argumentos do advogado de defesa, Joel Schwartz (Josh Duhamel, também fortemente caracterizado).





O caso teve vários desdobramentos, até que Russ fosse considerado inocente e Pam viesse à tona como a autora do crime. “The thing about Pam” acompanha essa história, mas, no fundo, parece criada para mostrar o poder dramático e a capacidade de transformação de Renée. E ela mostra estar se divertindo o tempo todo com o circo de horrores.





“THE THING ABOUT PAM”

Minissérie em seis episódios, disponível no Star