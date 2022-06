"The boys", série que ironiza super-heróis, volta em boa forma

''The boys'', série satírica ao universo dos super-heróis, chega à terceira temporada com o sarcasmo em dia (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

No mundo pop já esgotado com franquias Marvel e DC Comics que parecem não ter fim, foi uma surpresa assistir ao nascimento de “The boys”. Lançada em 2019 pela Amazon Prime Video, a sátira de super-heróis colocou em cena personagens com superpoderes hedonistas, egoístas, corruptos e com muita sede de poder. Por trás, havia uma grande corporação, que lucrava com a imagem desses heróis, que só pensavam em si próprios.