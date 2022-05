Palestra aborda obra, vida e legado de Paulo Mendes Campos

Paulo Mendes Campos escreveu sobre amor, morte, solidão e esperança (foto: Badaró Braga/O Cruzeiro/Arquivo EM /10/8/60 )





Caso estivesse vivo, Paulo Mendes Campos teria completado 100 anos em 28 de fevereiro último. O escritor, poeta e jornalista belo-horizontino, nascido em 1922, morreu em 1991, aos 69 anos, deixando um legado inegável para a literatura e o Modernismo, que será celebrado pela Academia Mineira de Letras (AML).













Fernando Sabino, Helio Pellegrino, Otto Lara Resende e Paulo Mendes Campos: os "'quatro cavaleiros mineiros do apocalipse" (foto: Arquivo EM/'980 )

Professora da pós-graduação da PUC Minas e coordenadora da pós-graduação em governança pública da UNIFEMM, ela apresentará a obra de Paulo Mendes Campos, sua personalidade e gostos. A ideia é que a palestra tenha um tom descontraído.

HUMANISTA

"Ele era um homem de muito estofo intelectual, atraente na fala e no trato. Na sua obra, destacavam-se o homem, a solidão, a morte, o trivial da vida, o esplendor do amor, a esperança. Paulo Mendes Campos era, na verdade, a síntese de todos os humanos paradoxos", ela afirma.





O escritor manifestou interesse pela literatura muito cedo, bastante motivado pelo pai, o médico Mário Mendes Campos, que também era escritor. Apesar de ter ingressado em cursos como direito, odontologia e veterinária, os quais não chegou a concluir, o escritor se firmou mesmo no mundo das letras, mais precisamente no jornalismo, ao assumir a direção do Suplemento Literário da Folha de Minas.





Ao lado de Fernando Sabino, Otto Lara Resende e Hélio Peregrino, ele formou o quarteto "os quatro cavaleiros mineiros do apocalipse", apelido dado por Lara. O grupo consistia nos quatro se encontrarem com bastante frequência na capital mineira para discutir política e literatura, de preferência em algum bar ou café.





Apesar das raízes mineiras, Mendes Campos se firmou no Rio de Janeiro, onde escreveu suas primeiras crônicas, veiculadas no Diário Carioca, e manteve, por muitos anos, uma coluna semanal na revista Manchete.





Sobrinha-neta do escritor, Cristiane Campos de Figueiredo Silva fará palestra on-line a convite da AML (foto: Divulgação )





Em 1960, ele publicou seu primeiro livro de crônicas, "O cego de Ipanema". Sua bibliografia soma 28 livros publicados. Entre os destaques estão "Homenzinho na ventania" (1962), "Os bares morrem numa quarta-feira" (1981)", "Diário da tarde" (1996) e "O amor acaba – Crônicas líricas e existenciais" (1999). Após a exibição, a palestra "Paulo Mendes Campos: Policromia" ficará disponível no YouTube da AML.





“PAULO MENDES CAMPOS: POLICROMIA”

Palestra com Cristiane Campos de Figueiredo Silva. Nesta quinta (26/5), às 11h, no canal da Academia Mineira de Letras (AML) no YouTube (youtube.com/AcademiaMineiraDeLetras)





Sua estreia na poesia aconteceu com o livro "A palavra escrita", de 1951, mas o escritor e poeta só ganhou destaque a partir de "O domingo azul do mar", de 1958, com o qual ele venceu o Prêmio Alphonsus de Guimaraens do Instituto Nacional do Livro.