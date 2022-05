Shows gratuitos movimentam o turismo e animam comerciantes no Sul de Minas

Fernando e Sorocaba se apresentaram em Jacutinga no sábado, 21 de maio (foto: Carlos Marques/Prefeitura de Jacutinga)



Prefeituras municipais do Sul de Minas, por meio das secretarias de turismo, estão trabalhando com o retorno dos eventos presenciais após dois anos intensos de pandemia. Com isso, bandas e cantores conhecidos nacionalmente estão sendo apostas, com shows gratuitos, para chamar os visitantes para algumas cidades.

Jacutinga recebeu Fernando e Sorocaba



Neste fim de semana foi aberta a temporada de inverno em Jacutinga, com show gratuito da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba no sábado (21/05), no Largo da Estação Ferroviária. Além disso, uma programação está sendo fechada para a temporada de frio.

O show aconteceu às 10h com o objetivo que os visitantes pudessem desfrutar e conhecer tudo que Jacutinga tem a oferecer no decorrer da tarde e noite: belezas naturais, gastronomia, comércio e a qualidade das malhas! Com isso, segundo previsão do secretário municipal de governo, foram movimentados cerca de R$ 2 milhões na economia da cidade.



Outros eventos confirmados em Jacutinga durante o ano são: Fest Malhas (16 de junho a 7 de julho); Acelerando para a Vida (30 e 31 de julho); Rock in Lago (19 a 21 de agosto) e Jacutinga Rodeio Fest (15 a 18 de setembro).

Jacutinga recebeu mais de 10 mil pessoas para show gratuito no fim de semana (foto: Carlos Marques/Prefeitura de Jacutinga)

Cambuí teve Bruno e Barretto



Nas comemorações dos 130 anos de Cambuí, a Prefeitura Municipal está promovendo uma grande festa. A abertura aconteceu no sábado (21/05), com show da dupla sertaneja Bruno e Barretto, além de Nanda Andrade e DJ Juninho Ferreira. Confira a programação completa que vai até junho.

No domingo (22/05) foram promovidos um passeio ciclo turismo, campeonato de motocross, copa de jiu jitsu em todas as categorias acima de 4 anos e a final do campeonato de futebol society. E nesta terça-feira, dia do aniversário da cidade, acontecerá o ato cívico e o desfile das escolas municipais e fanfarra do Rio do Peixe.

Cambuí estava lotada no fim de semana para show de Bruno e Barretto (foto: Cristovam Silva / Prefeitura de Cambuí)

Bruno e Barretto se apresentaram às 22h (foto: Cristovam Silva / Prefeitura de Cambuí)

Santa Rita do Sapucaí terá Luan Santana



Santa Rita do Sapucaí completará 130 anos nesta terça-feira (24/05) e em grande estilo. A Prefeitura Municipal anunciou o show gratuito de Luan Santana para o dia de festa, um dos sertanejos mais ouvidos do país. Mas, quem quiser participar terá que fazer uma inscrição pela internet para reservar seu lugar (ÚLTIMO LOTE).

O show vai acontecer no Centro de Eventos da cidade , às 22h, na próxima terça-feira (24). Entretanto, os portões serão abertos para troca da pulseira às 17h. De acordo com a Prefeitura, o uso de máscaras será obrigatório para entrada no local do evento. Além disso, menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Santa Rita do Sapucaí será a primeira cidade do Sul de Minas a receber a nova turnê do cantor, nomeada como “Luan City”, que reúne grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas. Assim, o show contará com um repertório recheado de romantismo e animação: Morena, Quando a Bad Bater, Choque Térmico, Água com Açúcar, Sorria e Vingança são algumas das músicas que o cantor entoa no show.

Luan Santana se apresenta nesta terça-feira, 24 de maio, em Santa Rita do Sapucaí (foto: Gabriel Andrade)

Quer entrar no camarim?

Recentemente a Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí lançou a campanha “Quer uma foto com Luan Santana?”, objetivando incentivar que a população baixe o novo aplicativo disponibilizado pela gestão municipal com acesso a diversas informações de serviços da cidade. O aplicativo já está disponível para Android IOS . Quem baixar o aplicativo poderá ser escolhido para entrar no camarim, segundo a Prefeitura.

“A modernização da gestão pública de forma transparente é um dos nossos propósitos, por isso, estamos sempre atentos ao mercado, às inovações e às possibilidades de propor novas soluções para a população”, explicou o Executivo.

Prefeitura lança promoção para entrada no camarim de Luan Santana (foto: Prefeitura de SRS)

Cachoeira de Minas receberá Bruna Viola



No próximo dia 1° de junho, às 22h, a cantora sertaneja Bruna Viola se apresentará na Praça da Bandeira, em Cachoeira de Minas, durante as comemorações do aniversário de 98 anos do município. Mais atrações devem ser confirmadas em breve.

Com 18 anos de carreira e reconhecida como uma representante jovem do sertanejo raiz, a cantora está levando seu hit “Mulher do Agro” para o interior de minas. Atualmente a talentosa violeira está trabalhando o single “Mulher do Agro”, que tem como tema central a força da mulher, principalmente a mulher do campo (do agro).

“Estar em Minas Gerais é sempre um momento muito especial, o carinho e a recepção dos mineiros é diferenciada. Levar o meu show para lugares que ele representa, que valorizam o que vem da terra, o que é simples, me deixa ainda mais animada. Prepara o pão de queijo e o “cafezim” que eu “tô” chegando, Minas Gerais”, se anima Bruna, que ainda tem shows em maio em várias cidades do estado. Iago Almeida/Especial para o EM

Bruna Viola surge como um dos nomes fortes do sertanejo em 2022 (foto: Prefeitura Municipal)