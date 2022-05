Distribuição de ingresso gratuito para ver o Corpo começa na quarta (25/5)

(foto: José Luiz Pederneiras/divulgação )

04:00 - 23/05/2022 Ronaldo Fraga põe vereda e sertão no figurino da última turnê de Milton Na próxima terça-feira (31/5), o Grupo Corpo fará apresentação gratuita do espetáculo “Parabelo”, às 20h, no Palácio das Artes. A promoção é da ArcelorMittal, que renovou o patrocínio da companhia de dança mineira, que está entre as mais importantes do Brasil.Ingressos devem ser retirados antecipadamente a partir desta quarta-feira (25/5), na plataforma Eventim (www.eventim.com.br). Nos últimos anos, a empresa destinou R$ 80 milhões a projetos culturais brasileiros, informa Paula Harraca, presidente da Fundação ArcelorMittal.





“Parabelo” é uma das coreografias mais populares do Corpo, com trilha sonora assinada por Tom Zé e José Miguel Wisnik. Estreou em 1997 e encanta pelos passos que Rodrigo Pederneiras criou, tributo à brasilidade embalado por ritmos que remetem ao baião e à música do Nordeste.



Fernando Velloso e Paulo Pederneiras buscaram nos ex-votos e nas igrejas interioranas elementos para a cenografia.