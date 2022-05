'Marku day' celebra obra e vida de Marku Ribas, nesta quinta-feira

Marku Ribas (1947-2013) continua sendo referência da música brasileira, com produção que inclui gravações ao lado de Erasmo Carlos, Curumin, João Donato e da banda Rolling Stones – participou como percussionista convidado da faixa “Back to zero”, do álbum Dirty Work (1986) dos ingleses.Artista inquieto e à frente do seu tempo, Marku segue admirado, seja por sua atuação na cena musical, como um dos pioneiros do samba-rock, ou política, como voz de combate ao racismo e à desigualdade. Também foi ator e participou dos filmes "Batismo de sangue", de Helvécio Ratton, e "Chega de saudade", de Lais Bodansky, entre outros longas.

Para homenagear essa trajetória, as filhas dele, Júlia e Lira Ribas, realizarão o “Marku day” nesta quinta-feira (19/5), a partir das 21h, n’Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia).Bid, Sérgio Pererê e Nath Rodrigues são alguns dos artistas que vão participar do evento em homenagem a Marku.

O show faz parte de uma série de ações que têm o objetivo celebrar o 75º aniversário do cantor, compositor e percussionista. Conta também com desenho do artista para o projeto “Negro muro”, criado no Rio de Janeiro pelos artistas Cazé e Pedro Rajão, com o propósito de “imortalizar” personalidades negras através do grafitti. Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) e estão disponíveis no site www.aautentica.com.br