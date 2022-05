Solidão em ritmo de pop rock na peça da Supersônica, que estreia em BH

Elisa Carneiro conta que pandemia de 2020 se refletiu nos personagens que surgiram há cinco anos (foto: Diego Bresani/divulgação)



Solidão, dilemas humanos e pop rock dão o tom à peça “Super só & outros videoclipes”, que ficará em cartaz de sexta-feira (20/5) a domingo (22/5), no Teatro Marília. A brasiliense Supersônica Cia. de Teatro chega a BH para apresentar o espetáculo escrito e dirigido por Miriam Virna, que também atua, canta e assina a trilha sonora.









“O musical teve como ponto de partida músicas que já existiam”, conta Miriam Virna, que as compôs antes de ter a ideia do espetáculo. “Quando mostrava as canções para as pessoas, elas sempre elogiavam a característica teatral, a narrativa delas. Daí veio a ideia de montar o espetáculo”.





Lupe Leal interpreta Fred e Marienilde em "Super só & outros videoclipes" (foto: Diego Bresani/divulgação )



HUMOR

Apesar de tratar de um tema complicado como a solidão, Miriam diz que a peça traz humor, principalmente devido à atuação de Elisa Carneiro e Lupe Leal.





“A solidão é tratada da forma como acontece na vida real, com momentos leves, momentos densos e profundos. A ideia é a plateia chorar e rir logo em seguida”, comenta Miriam.





Em parceria com o diretor William Ferreira, ela criou o enredo em que quatro personagens (os “invisíveis”) vivenciam várias formas de solidão. O ambiente é típico de Brasília: uma quadra comercial/residencial, apelidada de “caixa de morar”.





Tímido e com dificuldades de se socializar, Fred ganha um cachorrinho de presente da mãe. Moça do interior de Minas Gerais, Drielly se muda para Brasília, trabalha como operadora de telemarketing e acaba viciada em videokê.





Marienilde, que trabalha no armarinho da quadra, sofre com o descaso da família, os filhos problemáticos e o marido. Ela atrai a atenção de Otacílio, o simpático zelador do prédio, recorrentemente azarado no amor.









Miriam Virna escreveu a peça, compôs trilha sonora e performa clipes cênicos (foto: Diego Bresani/divulgação)

Dois atores estarão no palco, além de Miriam: Elisa Carneiro interpreta Otacílio e Drielly; Lupe Leal vive Fred e Marienilde. “Pensamos que essa configuração pudesse ser a mais rica. Ela exige que a dramaturgia construa cenas em que podemos ter encontros que não dependam de quatro atores. Podemos ver dois atores mudarem de um personagem para o outro usando suas habilidades físicas e vocais”, afirma Miriam.





A atriz Elisa Carneiro diz que o público se identifica com os personagens. “Apesar de usarmos uma linguagem estética bem cartunesca, que poderia distanciar o público do vínculo humano com eles, fazemos questão de trazer os sentimentos da forma mais natural possível”, aponta.





Miriam interpreta a narradora da história e conduz as trajetórias dos personagens. Ela também canta nos “videoclipes” – momentos em que as canções substituem a encenação.





Cinco anos depois de estrear e com a COVID-19 em seu caminho, a peça volta aos palcos com novos elementos, fruto da vivência do elenco durante a quarentena.





“Não citamos a pandemia, mas ela ficou entranhada na interpretação e no subtexto”, defende Miriam. “Quando fazia o narrador, por exemplo, eu o fazia para fora e desenhado, em termos de movimentos físicos. Agora, ele está mais dark, sincero, humano e profundo. Isso vem da vivência e do isolamento da pandemia”.





Elisa Carneiro comenta que o momento experimentado por ela se reflete nos personagens que leva ao palco. “Nesses anos, vivenciamos, como humanidade, um período traumát7ico e triste. A pandemia modificou minha visão sobre várias coisas. Não tem como isso não atravessar meus trabalhos”, diz.





“SUPER SÓ & OUTROS VIDEOCLIPES”

Peça de Miriam Virna e William Ferreira. Com Elisa Carneiro, Lupe Leal e Miriam Virna. Desta sexta-feira (20/5) a domingo (22/5), às 19h, no Teatro Marília. Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia. R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Classificação indicativa: 14 anos. Informações: (31) 3277-4697 e (31) 3277-6319.