Bienal Mineira do Livro volta Belo Horizonte após 6 anos

Evento teve início na noite desta sexta-feira (13/5) no piso Ouro Preto do BH Shopping (foto: Túlio Santos /EM/D.A Press)

Após seis anos, está de volta a Belo Horizonte a Bienal Mineira do Livro, com o tema "O Reencontro é Real". O evento teve início na noite desta sexta-feira (13/5) no piso Ouro Preto do BH Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul da capital e vai até o dia 22 de maio.

Nesta edição, em homenagem ao escritor mineiro Olavo Romano, estão reunidas mais de 50 editoras, dezenas de autores, milhares de livros, 11 eixos temáticos, várias ações educacionais e culturais para todas as idades, palestras e café literário. Os interessados podem adquirir o ingresso por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) no site bienalmineiradolivro.com.br.

* Espaço Negócios - Curadoria: Fundação Dom Cabral - rodadas de negócios e promoção de atividades para formação, atualização e enriquecimento da prática empresarial entre gestores da cadeia econômica do livro: editoras, livrarias, distribuidoras e fornecedores.

* Mais Idade Mais Livros - Curadoria: Rede Longevidade - encontro do público 60+ e as personalidades de obras focadas em temas para discussões, envolvendo o envelhecimento dos brasileiros e as urgentes adaptações/alterações para ambientes físicos, mercado de consumo, serviços, costumes, relações sociais e culturais.

* Café Literário - Curadoria: Academia Mineira de Letras com a participação especial de Rogério de Faria Tavares - palestras e rodas de conversas com autores. Encontros entre o público adulto e escritores para discussões sobre temas variados da literatura, processos criativos, livros, tendências, cotidiano e temas globais.

* Conexão Livro - Curadoria: Grupo Asas - contato com temas variados e apresentadores das mais diversas atividades para a materialização da bibliodiversidade no setor livreiro e atendimento. As atividades envolverão conversas, apresentações e vivências para o leitor encontrar autores e personalidades, discutindo temas, como a empatia, humanidades, meio-ambiente, políticas públicas, equidades, esportes em geral, acessibilidade, diversidade, conhecimento de fundo e repertório cultural.

* Espaço Eu Criança - Curadoria: Câmara Mineira do Livro - ações culturais e educacionais para visitantes de 0 a 6 anos e os acompanhantes com autores e contadores de histórias. As interações abordam obras literárias disponíveis na iniciativa, valorizando o livro como disseminador de histórias infantis e infanto-juvenis.

* Biblioteca Viva - Curadoria: Instituto Pró-Livro - oficinas de mediação e atividades de formação e atualização para bibliotecários e/ou profissionais responsáveis por bibliotecas e/ou salas de leitura. Os participantes terão acesso a pesquisas, comprovando a eficiência da leitura no incremento da aprendizagem de crianças e jovens, assim como as melhores práticas para equilibrar acervo, espaço físico, gestão e mediação.

* Encontro Educação - Curadoria: Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (SinepeMG), Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte - atividades formativas e de atualização para educadores, coordenadores pedagógicos e profissionais, focadas em ações de transformação social pela leitura, ampliação do repertório cultural e do estímulo à educação com propósito, apresentando educadores e mediadores de leitura com casos de sucesso para incentivar a leitura.

* Palavras Com Tempero - Curadoria: Instituto Fernando Sabino - espaço de entretenimento para famílias, ligado à poesia, ao audiovisual e à música.

* Cozinha Mineira em Prosa e Verso - espaço para valorização da gastronomia mineira com a reunião das mais expressivas obras e a presença dos seus autores, abordando uma das maiores riquezas culturais do Brasil: a culinária de Minas Gerais.

* Turismo em Minas, Conquiste Histórias - apresentação de guias e livros sobre os atrativos turísticos culturais mineiros e os principais ativos: roteiros, conjuntos receptivos, rede de hospitalidade.

* Estação Vivencial Leitura Inclusiva - Curadoria: Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais - espaço para partilha de experiências, saberes e materiais pedagógicos, como oportunidade de leitura para pessoas com necessidades especiais.

Mudanças no trânsito

Pelos próximos dez dias, a BHTrans manterá intervenções nos corredores de entorno do BH Shopping em função da Bienal. Estão implantados cavaletes, placas e cones para áreas reservadas para estacionamento de ônibus.