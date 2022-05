Em "A serpente de Essex", Claire Danes é viúva que vai abalar a cidade

Depois de se despedir de "Homeland", Claire Danes protagoniza o drama de época "A serpente de Essex", em que contracena com Tom Hiddleston (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)

Claire Danes terminou há dois anos a saga de quase uma década de sua mais importante personagem na TV até aqui: a superagente da CIA Carrie Mathison, de "Homeland" (2011-2020). Em seu primeiro papel desde então, a atriz americana radicalizou na mudança. Interpreta uma viúva britânica de um romance de época.









O ano é 1893 e o pânico tomou conta dos moradores de Aldwinter, em Essex, interior da Inglaterra. As redes dos barcos dos pescadores apareceram rasgadas; uma casa foi partida após um pequeno tremor. Mas houve algo ainda pior: uma adolescente desapareceu. A última vez em que foi vista estava nos pântanos, caçando enguias.





PECADOS Os moradores afirmam que tudo ocorreu por causa de uma serpente, que foi lançada sobre eles para punir seus pecados. O vigário local, Will Ransome (Hiddleston), não quer nem saber. Afirma à população que não há o que temer. No meio da crescente tensão entre ciência e religião, uma viúva chega à pequena cidade.





Após a morte do marido, um homem mais velho e abusivo, Cora Seaborne (Danes) deixa a vida de mulher casada e vai se aventurar no local. Naturalista amadora sem paciência para superstições, Cora está convencida de que o monstro descrito pela população é, na verdade, uma espécie ainda não conhecida.





Ao iniciar uma busca a partir dos rastros dessa lenda, ela se aproxima do vigário Ransome. Em um casamento sem paixão com a tuberculosa Stella (Clémence Poésy), ele não vai demorar a se encantar pela forasteira Cora, que traz uma estranha cicatriz no pescoço. Mas o caminho dos dois será atravessado pelo mistério, pois outros incidentes estranhos começam a ocorrer no local.





“A SERPENTE DE ESSEX”

• Minissérie em seis episódios. Os dois primeiros estreiam nesta sexta (13/5), no Apple TV . Os demais serão lançados semanalmente, às sextas-feiras.