Estreia a versão em minissérie do livro ''A mulher do viajante no tempo''

A premissa é absurda: um bibliotecário de 28 anos e uma estudante de 20 se conhecem em Chicago. Ela sabe tudo sobre ele, que nunca a viu na vida. No primeiro encontro, ela revela: os dois vão se casar. E ela sabe disto há muitos anos, já que o conheceu quando criança – e, na época, ele já era um adulto. O homem é um viajante no tempo, uma condição estranha sobre a qual ele não tem nenhum controle.









Ganha agora uma adaptação em formato de minissérie. Com estreia neste domingo (15/5), na HBO e HBO Max, “A mulher do viajante no tempo” traz nos papéis principais Rose Leslie (a Ygritte de “Game of thrones”, par de Kit Harington na série e sua mulher desde então) e Theo James, um dos protagonistas da franquia “Divergente”. Eles são Clare e Henry.





DISTÚRBIO

Henry sofre de um distúrbio raro. De tempos em tempos, seu relógio biológico dá uma guinada pra frente ou pra trás, e ele se vê viajando no tempo, levado a momentos emocionalmente importantes de sua vida, tanto no passado quanto no futuro. Causados por acontecimentos estressantes, os deslocamentos são imprevisíveis, e Henry é incapaz de controlá-los.





A cada viagem, ele tem uma idade diferente e precisa se readaptar mais uma vez à própria vida. E Clare, para quem o tempo passa normalmente, tem de aprender a conviver com a ausência de Henry e com o caráter inusitado de sua relação.





A história é basicamente esta e a narrativa vai se desenrolando ora com nuances de comédia romântica, ora com ares de ficção científica – e tampouco falta um bom drama, já que o casal sabe desde sempre que, em algum momento, eles vão se separar definitivamente. A série é claramente voltada para uma nova geração, já acostumada com metaversos.





No episódio de estreia, somos apresentados a esta união nada convencional. Conversando com uma câmera, vemos Clare e Henry envelhecidos e separados, falando sobre o relacionamento e o amor a distância.





ENCONTRO

A narrativa começa efetivamente com o encontro da dupla. Ele é o bibliotecário que vive de forma errática pulando de namorada em namorada. Quando se depara com Henry, Clare já emenda um encontro que termina com os dois na cama. Mas a situação não vai terminar bem, pois ela também descobre que ele tem outra. Como assim, ela ficou esperando a vida inteira por um homem que não quer saber de compromisso?





Somos então levados a um flashback (como viaja no tempo, a série é repleta deles) e vemos como o casal se conheceu. Clare tinha não mais do que 6 anos quando se encontrou pela primeira vez com Henry. Ele já tinha chegado aos 30 e contou-lhe que iria aparecer esporadicamente para ela – e só para ela.





Quando, 14 anos mais tarde, eles finalmente se encontram no tempo presente, ela diz a ele que já foram mais de 100 encontros, todos devidamente marcados pela jovem na agenda desde então. Pasmo, pois essa versão dele nunca havia visto, Henry vai se aproximar dela.





Henry aprendeu a conviver com sua “condição”, mas isso não quer dizer que seja fácil. A cada “viagem”, ele chega no lugar completamente nu (e o traseiro de Theo James é explorado por vários ângulos na série) e, invariavelmente, tem que brigar e roubar para conseguir roupas e sobreviver. As marcas físicas vão embora, mas o relacionamento com Clare vai sofrendo com as constantes viagens do marido.





Falta um pouco de química entre o casal central – e a Clare de Rose Leslie é um tanto antipática no início da história –, mas o drama romântico funciona principalmente para aqueles que chegaram agora. No entanto, esta nova adaptação não acrescenta muito ao que livro e filme já apresentaram.





“A MULHER DO VIAJANTE NO TEMPO”

• Minissérie em seis episódios. Estreia neste domingo (15/5), às 22h, na HBO e HBO Max. Novos episódios a cada domingo.