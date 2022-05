Show do Metallica em BH: fãs acampam na entrada do Mineirão

Leia mais: Metallica em BH: horário, como chegar e ingressos



Junto com outro 10 amigos, Guilherme Oliveira está desde segunda-feira aguardando a banda na frente do Mineirão. "Larguei meu trabalho, juntei minhas coisas, peguei a barraga e estou aqui esperando show", contou. O grupo é o primeiro da fila e está ansioso para a perfomance.

O Metallica encerra a turnê pela capital mineira , mas já se apresentou em outras cidades brasileiras, como São Paulo e Curitiba, onde uma tatuadora deu a luz ao seu filho durante a perfomance da banda.

Por volta das oito horas da manhã, uma fila se formou em volta do estádio e aguarda a abertura dos portões às 15 horas (foto: Edésio Ferreira / D.A.Press)

Fãs do Metallica acampavam na entrada da Esplanada do Mineirão na manhã desta quinta-feira (12/5) para assistir ao primeiro show da banda em Belo Horizonte. Por volta das 8h, uma fila já se formava em volta do estádio, aguardando a abertura dos portões, que só ocorre às 15h.