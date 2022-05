Ártico: evento com neve de verdade e esculturas de gelo chega a BH

(foto: Ártico/Divulgação)



Entre os dias 21 e 31 de julho será realizado na capital mineira, no Minas Shopping, o “Ártico: Neve e Gelo”. Sucesso em todo o país, o evento oferece ao público uma experiência única com muita neve e esculturas construídas de gelo. Clique aqui e garanta o seu convite.





O “Ártico: Neve e Gelo” atrai principalmente aqueles que sempre sonharam em conhecer a neve e que estão em busca de uma nova experiência. É também, uma excelente oportunidade para aqueles que desejam matar saudades da sensação gelada que a neve e o gelo oferecem. Afinal, a neve é de verdade!





O parque conta com uma estrutura de 960 m². Além da neve, a área é decorada com cerca de 23 esculturas de gelo com mais de 2 metros de altura, que proporcionam muitas interações. As obras foram produzidas por um dos mais renomados escultores de gelo dos Estados Unidos.

(foto: Ártico/Divulgação)

A temperatura no local é mantida a -20ºC, o que garante muita diversão para toda a família. É possível brincar de bolinhas com a neve e até mesmo, fazer um boneco de gelo. Cerca de 30 toneladas de gelo foram utilizadas na construção do espaço.





Veja o que te espera no “Ártico: Neve e Gelo”





1. São 960 m² de área a 20º Graus abaixo de zero;

2. É considerado o maior evento indoor de neve e gelo do continente;

3. Mais de 23 esculturas de mais de 2 metros;

4. Mais de 30 toneladas de gelo foram usadas no espaço;

5. Nevascas e neve para jogar: área exclusiva de nevascas onde ficará cheio de neve;

(foto: Ártico/Divulgação)



Informações importantes sobre o evento





Ficou interessado em conhecer o “Ártico: Neve e Gelo”? Confira informações importantes sobre o evento e programe-se!





Idade mínima para comprar ingresso: crianças maiores de 4 anos pagam pelo ingresso; a idade aplicável é a idade no momento de ir ao evento,não no momento da compra.





Aluguel de acessórios e equipamentos: não é obrigatório o aluguel de equipamentos para entrar no evento. A luva térmica está inclusa no valor do ingresso. A luva térmica é impermeável e tem a função de isolar sua pele do contato da neve e que permite fazer guerras de neve.





Casaco térmico: o casaco térmico tem a função de reter a temperatura do corpo e retardar a sensação de frio, além de ser impermeável, possibilitando um maior proveito da neve e da nevasca. Mas atenção, o Casaco térmico não isola você 100% do frio.





Valor do ingresso

Os valores dos ingressos podem variar de acordo com o dia e horário da visitação.





Em horários específicos é possível encontrar ingressos promocionais com o valor de a partir de R$69,90. O tempo de permanência no parque é de aproximadamente 40 minutos.





Garanta o seu ingresso e confira todas as informações sobre o evento em www.articoneve.com