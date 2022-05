Ator Tom Cruise já foi diagnosticado com dislexia (foto: Vivien Killilea/Getty Images Paramount Pictures/AFP) O caso de cegueira do integrante da banda Black Eyed Peas, Allan Pineda Lindo, mais conhecido como Apl.de.ap, intrigou toda internet, afinal, muitas pessoas não tinham a mínima noção de que o rapper é deficiente visual. Mas como ele, outros artistas PCDs também já se pronunciaram em relação a suas condições. RJ Mitte, Dave Grohl, Cláudia Rodrigues, Tom Cruise e Whoopi Goldberg são alguns deles.





Outro artista talentosíssimo no ramo musical é o vocalista da banda Foo Fighters, Dave Grohl. Muitos não sabem, mas o músico revelou que há 20 anos usa a técnica de leitura labial para se comunicar com as pessoas. O rockeiro, ex-Nirvana, é surdo e tem dificuldades de ouvir os outros em lugares públicos.

Dave Grohl, vocalista da banda Foo Fighters é surdo (foto: REUTERS/Jonathan Ernst)





O jovem ator RJ Mitte fez participações em séries como Hannah Montana, mas ficou famoso por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad". Na trama, seu personagem tinha paralisia cerebral, a mesma condição que o ator tem, desde seu nascimento. O dano cerebral permanente foi desencadeado por complicações no parto.

Ator RJ Mitte, amoso por interpretar Walter White Jr. na série %u201CBreaking Bad", tem paralisia cerebral (foto: REUTERS/Phil McCarten)





Por outro lado, a humorista brasileira Cláudia Rodrigues foi diagnosticada com Esclerose Múltipla no ano de 2000, quando estava com 30 anos. A doença é autoimune e atinge o sistema nervoso central. Marcada como Marinete de "A Diarista", a atriz interrompeu sua carreira em 2014 para se dedicar à recuperação da esclerose, que pode causar surtos de dormências no corpo, podendo levar a disfunções cognitivas e à interrupção dos movimentos e dificuldades para enxergar.

Humorista brasileira Cláudia Rodrigues, diagnosticada com Esclerose Múltipla (foto: Reprodução/Redes sociais)





Ao contrário do que muitos pensam, a deficiência de aprendizagem conhecida como dislexia não é sinônimo da insuficiência intelectual. O transtorno genético dificulta a decodificação de símbolos podendo atrasar a aprendizagem da escrita e da leitura, no entanto, de maneira alguma compromete o desenvolvimento e a possibilidade de sucesso, prova disso são Tom Cruise e Whoopi Goldberg, atores renomados que quando mais novos foram diagnosticados com a doença.

Whoopi Goldberg é diagnosticada com dislexia (foto: REUTERS/Carlo Allegri )





De outro modo, outros artistas têm condições que podem surpreender. Paul Stanley, guitarrista e vocalista da banda Kiss, nasceu com uma deformidade que faz com que suas orelhas sejam menores que o comum. A doença se chama Microtia e, assim como o ator e diretor Rob Lowe, que não consegue ouvir nada no ouvido direito, Stanley tem dificuldades para escutar.

Já Frida Kahlo, famosa pintora mexicana, tinha uma perna mais fina que a outra, pois aos 6 anos contraiu poliomielite, que acabou afetando seus membros inferiores.