Veja o que é nistagmo, condição que deixou o rapper Apl praticamente cego

Um assunto chegou aos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (11/5): o rapper Apl.de.ap, um dos integrantes da banda Black Eyed Paes, nasceu com uma condição chamada nistagmo - que o deixa praticamente cego.

Tudo começou após internautas resgatarem uma entrevista do cantor e compositor Will.i.am, também integrante da banda, ao UPROXX Video. "Apl é cego, ele não consegue ver. Ele me reconhece por minha voz e minha postura. Ele não pode dirigir, não vê cores (...) Quando estamos no palco, nos certificamos para que ele enxergue", contou.

Nos comentários da postagem, os usuários do Twitter começaram a resgatar vídeos antigos afirmando que, se reparar bem, dá para notar como os outros integrantes da banda conduziam o rapper durante os shows.

O que poucos ainda sabem é que em 2012, AL.de.ap passou por uma cirurgia para corrigir o problema. Na época, ele afirmou à ABC News que, após os médicos implantarem uma lente artificial para reduzir os danos do nistagmo, ele notou uma melhora perceptível da visão.

Afinal, o que é nistagmo?

O nistagmo é uma condição que causa um movimento rápido, involuntário, um "dançar para lá e para cá" dos olhos. Os olhos fazem movimentos repetitivos, não controlados, muitas vezes resultando em visão reduzida.

"Estes movimentos podem ser mais ou menos fortes ou bruscos e podem assumir várias direções. O significado de nistagmo remete-nos, muitas vezes, para termos como "olhos que saltam", "olhos que dançam" ou "olhos dançantes", explica Tiago César Pereira Ferreira, oftalmologista especialista em catarata, lentes de contato, ceratocone e cirurgia refrativa.

A condição pode ser classificada como congênita ou adquirida, com várias subcategorias. Segundo o especialista, o nistagmo congênito tem início, geralmente, entre 6 semanas e vários meses de idade. Quando começa após os 6 meses de idade já é considerado nistagmo adquirido.

O nistagmo congênito pode ser dividido em dois grupos: crianças com visão anormal e crianças com visão normal. No primeiro caso, os olhos não conseguem enviar ao cérebro uma mensagem clara do que estão vendo. O que pode ser associado a esse tipo de nistagmo incluem catarata congênita, hipoplasia do nervo óptico, amaurose congênita de Leber, acromatopsia, albinismo oculocutâneo, aniridia, coloboma coroidal e erro refrativo grave, entre outros.

"O fator comum em todas essas condições é que elas causam deficiência visual moderada a grave em ambos os olhos desde o nascimento. Este tipo é às vezes chamado de "nistagmo sensorial", referindo-se ao fato de que os olhos têm uma capacidade prejudicada de "perceber" a visão", reitera Tiago.

Crianças com nistagmo congênito, que possuem visão normal, ou quase normal, têm um controle motor cerebral da estabilidade ocular prejudicado, assim, esse tipo de nistagmo é geralmente chamado de "nistagmo congênito motor ", e trata-se do tipo mais comum.

Esse tipo refere-se a uma condição adquirida geneticamente, ou seja, a criança já nasce com informações genéticas que vão manifestar a condição, é uma causa hereditária. "O nistagmo congênito motor, que é o mais comum, geralmente não apresenta uma causa identificável. Se uma criança se apresenta com nistagmo nos primeiros meses de vida, normalmente é realizada uma investigação que busca as condições listadas acima, mas se os olhos e o cérebro forem saudáveis, então o diagnóstico pode ser de nistagmo congênito motor", esclarece o médico.

O nistagmo adquirido, por sua vez, ocorre mais tarde, a partir dos 6 meses de idade e pode estar associado a condições médicas graves. Ele pode ser consequência de diversas causa como, anormalidades cerebrais, efeitos colaterais de medicamentos, câncer, distúrbios genéticos e metabólicos entre outros. Geralmente requer avaliação adicional com exames de imagem - como ressonância magnética do cérebro - e testes laboratoriais a partir de uma coleta de sangue para determinar uma causa potencial.

Sintomas

De acordo com o especialista, os principais sintomas são:

Movimento involuntário dos olhos

Sensibilidade à luz (fotofobia)

Tonturas; Problemas para ver no escuro

Reduzida acuidade visual (problemas de visão)

Problemas com a perceção de profundidade

Problemas no equilíbrio e coordenação motora

Manter a cabeça em posição inclinada

Sensação de "terremoto"

O diagnóstico se dá por meio de exames clínicos com o oftalmologista e, quando necessário, exames de imagem e testes laboratoriais a partir da coleta do sangue.

Qual o tratamento? Tem cura?

O tratamento vai depender da causa subjacente do nistagmo (se houver). "Por exemplo, se a criança tiver um erro refrativo significativo - grau alto de óculos - prescrever os óculos seria apropriado", diz Ferreira.

O sucesso dos medicamentos usados para diminuir a gravidade do nistagmo é variável e é frequentemente limitado por seus efeitos colaterais, muitas vezes piores que o nistagmo em si. A toxina botulínica pode ser uma opção é útil para alguns indivíduos com oscilopsia grave (a sensação de que a imagem está tremendo).

"Há ainda a cirurgia dos músculos oculares (cirurgia do estrabismo), que pode ser indicada para alguns indivíduos com nistagmo. O objetivo da cirurgia, na maioria dos casos, é ajudar a aliviar uma posição anormal da cabeça ou diminuir a amplitude do nistagmo. Às vezes, a cirurgia pode causar melhora da visão, mas não elimina completamente o nistagmo", conclui o oftalmologista Tiago César.

