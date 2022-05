Pesquisadora lança livro em homenagem à Galeria Ouvidor, em BH

A obra, que carrega o nome do edifício, será lançada nesta quinta-feira (11/5) e no próximo domingo (15/5) (foto: Carlos Hauck/Divulgação)

A importância social, histórica e afetiva da Galeria Ouvidor é retratada no livro escrito pela designer e pesquisadora de desenvolvimento local e economia criativa Andrea Lacerda . A obra, que carrega o nome do edifício, será lançada nesta quinta-feira, 12 de maio, às 16h, na Livraria Ler, localizada na Galeria Ouvidor, Centro de Belo Horizonte.





A autora também apresentará a obra no dia 15 de maio, às 10h, no Made in Beagá, loja localizada no Mercado Novo, no Centro da capital.





“Galeria Ouvidor” dá início ao Olhar BH , projeto com objetivo de contribuir para a documentação e difusão da memória de lugares emblemáticos e históricos da região central de Belo Horizonte e desvendar a identidade desses locais.

Galeria Ouvidor dialoga com as transformações do Centro de BH





Segundo Andrea, a escolha da Galeria Ouvidor partiu de uma ligação afetiva e também da falta de registros que revelassem o lugar.





“Eu sempre tive interesse em temas ligados ao desenvolvimento local e à passagem urbana. Então, ao procurar um lugar para o meu trabalho, percebi que a galeria seria uma ótima escolha. Eu tenho uma ligação afetiva muito forte com o edifício, pois era onde costumava comprar meus materiais artísticos para trabalhos da graduação. Além disso, há poucos documentos históricos sobre a galeria. Portanto, decidi fazer esse registro”, contou.





Para a designer, escrever o livro foi uma experiência fantástica, principalmente o contato com os lojistas, que ajudam a construir a identidade da galeria . “Essas pessoas, mesmo estando ‘escondidas’ e ‘silenciadas’, fazem a história da cidade. Todas elas estão na galeria diariamente, dando a sua contribuição para a construção do comércio e do centro de BH. Esses trabalhadores me passam muita fé, é uma sensação muito bonita”, afirmou.





"Alguns lojistas estavam com sentimentos contraditórios, pois não sabiam como seria o futuro. Mas, ainda assim, todos estavam com muita 'garra' para retornar a suas atividades" Andrea Lacerda

A participação desses trabalhadores foi fundamental para a composição do livro, já que eles conseguiram preencher lacunas deixadas pela falta de acesso a alguns registros.





“Visitamos cartórios e conseguimos materiais escritos que contavam sobre a abertura da galeria, mas, ainda assim, não eram suficientes para a pesquisa. Por isso, construímos a obra como se fosse uma colagem, já que, ao recolher os depoimentos dessas pessoas, indiretamente, construímos também a história do lugar”, disse.

A Loja Xavier iniciou as atividades em 1964, pelo Sr. Orlando Xavier (foto: Carlos Hauck/Divulgação)





Uma das lojistas que auxiliou nessa composição foi Fátima Xavier, de 67 anos e proprietária da Loja Xavier. “Meus pais foram os primeiros a ter um estabelecimento na galeria, estamos aqui desde quando inaugurou. Tudo que minha família conquistou foi lá, com muita luta, honestidade e dignidade. Até hoje, mesmo com o passar dos anos, temos o mesmo CNPJ, telefone, razão social e dono. Fazemos parte e somos a tradição em Belo Horizonte”, explica.





Ela conta que, além de ser o local responsável por garantir o sustento da família, grande parte da história dela se passou no shopping. “A minha infância, juventude e, agora, a terceira idade foi na Galeria Ouvidor. Por isso, participar do livro foi muito especial, pois, além de ser patrimônio da capital e de Minas, é também patrimônio da minha trajetória. Nas entrevistas pude resgatar memórias muito importantes da minha vida”, disse.

Obra busca traduzir essência do local

Andrea conta que o projeto gráfico da obra se desenvolveu a partir de duas perspectivas ligadas ao designer. A primeira delas é a construção da identidade da galeria, ligada não somente a características arquitetônicas, mas também culturais.





“Um dos trabalhos que eu mais gosto no design é a organização sistêmica dos lugares, para que, assim, eles possam se desenvolver. Portanto, busquei ajudar a reconhecer a galeria, a criar uma base e uma identidade. Então, as pessoas poderão olhar e entender os potenciais do lugar, além de se projetar como marca mais forte”, afirma.

Já a outra está associada aos detalhes físicos do livro, pensados de maneira a retratar aspectos que dialoguem com a Galeria Ouvidor. “A customização da obra está associada à essência do lugar. Por exemplo, a laminação holográfica 3D na capa remete ao brilho das bijuterias vendidas na galeria. Já a lombada com costura aparente retoma o artesanato, outra atividade desenvolvida no local”, explica.





Além disso, as cores, os elementos visuais e o grind modular — onde padrões geométricos, o texto e imagens podem se expandir e encaixar — foram inspirados nas principais características da arquitetura moderna. As fotografias complementam o projeto, pois também buscam mostrar o percurso histórico, detalhes arquitetônicos e culturais.





A obra contou com o esforço de uma equipe multidisciplinar, como jornalistas, fotógrafos, designer, web designers e videomaker. O conjunto de olhares apresentados no livro, por fim, revela que o edifício histórico de Belo Horizonte atravessa as décadas modificando-se, atualizando-se em certos aspectos e se mantendo constante, em outros.





O resultado da pesquisa é complementada por um minidocumentário que mostra entrevistas com donos de lojas e comerciantes ressaltando a história e o cotidiano da galeria ao destacar a visão dos personagens sobre o espaço. Feito por Mirela Persichini (Samambaia), a obra audiovisual será lançada posteriormente.

Breve história da Galeria Ouvidor

Fundada em 10 de março de 1964, a Galeria Ouvidor é um complexo arquitetônico que abriga diversas lojas no centro de Belo Horizonte . O nome foi uma homenagem à movimentada rua Ouvidor, localizada no Rio de Janeiro. À época, a construção de centros comerciais e shoppings centers remetiam ao desenvolvimento socioeconômico e à sofisticação das grandes cidades brasileiras.

A Galeria Ouvidor, no entanto, também se destacou por sua arquitetura modernista, fez parte do movimento de verticalização do centro da capital mineira e surpreendeu a todos com grandes vãos, organização modular e entradas para ventilação.

Atualmente possui seis pisos (três a mais que no início) e, ao contrário do glamour dos primeiros tempos, é um centro de comércio popular cujos números impressionam: são 200 unidades comerciais distribuídas nos seis pavimentos pelos quais circulam entre 40 e 45 mil pessoas diariamente.



Serviço

Lançamento do livro “Galeria Ouvidor

Data: 12 de maio de 2022 (quinta-feira)

Horário: 16h

Local: Livraria Ler na Galeria Ouvidor (rua São Paulo, 656 — Centro, Belo Horizonte)

Andrea Lacerda estará presente para autografar exemplares do livro.

Entrada franca





Data: 15 de maio de 2022 (domingo)

Horário: 11h

Local: Made in Beagá no Mercado Novo (avenida Olegário Maciel, 742 - Loja 2117 - Centro, Belo Horizonte)

Andrea Lacerda estará presente para autografar exemplares do livro.

Entrada franca