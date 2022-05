Mãe famosa é diferente de mãe comum? Carla Vilhena conta tudo

Carla Vilhena com Myrian Rios e os filhos da atriz: atração fala de fama e exposição; amor e afeto (foto: SBT/DIVULGAÇÃO)

Mulheres fortes, bem-sucedidas, independentes e famosas! Apresentadoras, atrizes, jornalistas. Todas acostumadas à fama. Mas como será que é exercer a maternidade nesse contexto? E quando a câmera desliga, quando as luzes se apagam e o celular não está registrando?No especial “Nossas mães”, com direção de Janaina Pepe, que vai ao ar nesta sexta-feira (6/5), às 23h, no SBT/Alterosa, Carla Vilhena acompanha parte da rotina de alguns dos principais nomes do SBT dentro e fora do ambiente de trabalho, mostrando momentos de amor e afeto em família, com registros exclusivos.