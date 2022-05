Flávia Simão anuncia que 'Cura' é uma das faixas de em primeiro álbum, 'Íntimo',que será lançado este ano (foto: Vitor Bedeti/Divulgação )





A cantora e compositora Flávia Simão reembarca de corpo e alma no cenário musical e apresenta “Cura”, seu primeiro single autoral, feito em parceria com Marcelinho Guerra. O lançamento, já disponível nas plataformas digitais, é um dos três singles e videoclipes que farão parte do álbum “Íntimo”. “O videoclipe de 'Cura' estará no YouTube a partir de 13 de maio", adianta a artista.









Ela ressalta que “Cura” é uma oração, um mantra a Oxum. “Uma ponte entre o passado, da sonoridade, dos pontos que cantava em rodas de samba e o futuro que almejo para minha música, com essa sonoridade de uma MPB mais moderna. Essa música faz parte do projeto ‘Íntimo’, meu primeiro trabalho autoral", lembra Flávia.





Para o single e o álbum cheio, a artista conta com um time de músicos: Marcelo Guerra (produção musical e guitarras), Frederico Heliodoro (baixo), Fred Selva (percussão eletrônica, synths), Daniel Guedes (percussão), Marcus Abjaud (piano) e Felipe Continentino (bateria).

INQUIETAÇÕES

Segundo Flávia, o trabalho busca a exteriorização de seus anseios, inquietações e questões íntimas do universo feminino e particular, em uma expressão de amadurecimento, particular e moderna, com traços das raízes culturais, políticas, sociais e religiosas.





Ela ressalta que é uma história repaginada de tudo que viveu e que aborda temáticas das limitações impostas pelo machismo e pela sociedade patriarcal, que sufoca as mulheres. “É um grito de esperança e luta para algo novo, sagrado e de liberdade”, explica a cantora. O disco traz oito faixas, sendo seis autorais e duas feitas em parceria. A produção audiovisual do projeto ficou a cargo de Rhodes Madureira.





“Canto há 20 anos e comecei em BH. Hoje, moro em Divinópolis. Quis fazer esse disco e consegui através da Lei de Incentivo do Estado de Minas Gerais. ‘Íntimo’ partiu de algumas letras e melodias minhas e que estavam guardadas comigo. E também de algumas composições que foram feitas com os próprios músicos.”





A cantora explica que o disco trata da questão do feminino. “Essa ideia mesmo do feminino, de força e de beleza e coisas que a gente também passa no geral. Fala muito também de mim, mas, se formos parar para pensar, ele reflete também o que tem acontecido no geral. Gosto de defini-lo como sendo um disco de MPB contemporânea. Já passei por vários gêneros musicais, até mesmo por bloco de carnaval”, detalha a artista.

ELETRÔNICA

Flávia também descreve a MPB contemporânea como uma sonoridade nova, com eletrônico e rock. “São oito canções, sendo seis minhas e duas em parceria. Em 24 de junho, subiremos o single ‘Tu’ e, em15 de julho, o videoclipe dessa canção estará no YouTube.”





Já “Pudera eu” será lançado em 26 de agosto, com o videoclipe disponível no YouTube somente em 16 de setembro. Um dia depois, 17 de setembro, o álbum “Íntimo” chegará inteiro nas plataformas digitais. “Mas pretendo tentar circular bastante, fazendo shows de lançamentos deste disco”.



"CURA"

.Single-clipe de Flávia Simão

.Disponível nas plataformas digitais