Circuito Cultural UFMG promoverá concerto e peça teatral nesta quarta (27)

Comemoração ao 97° aniversário

Iara Fricke Matte, regente e coordenadora da Orquestra, pensou o repertório como um grande "poema sinfônico" (foto: DAC/Divulgação)

A apresentação da Orquestra Sinfônica da UFMG ocorrerá no auditório da Escola de Música e integra a agenda de acolhimento dos calouros, realizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, além de fazer parte da série de concertos VivaMúsica!, projeto que apresenta várias palestras e apresentações nos fins das tardes das quartas-feiras.





A regência e coordenação são de Iara Fricke Matte, que pensou o repertório como um grande “poema sinfônico”. A narrativa tem o objetivo de relatar figuradamente a tradição musical, com a Suíte Orquestral n.2, de Bach, assim como os momentos dessa ruptura na composição Caos da Criação, de Haydn.





Também fará parte da programação, a música Bolero, de Ravel, — representando a reformulação da linguagem num processo de reconstrução lento e inclusivo —, e Mourão de Guerra Peixe, proporcionando um final climático de caráter festivo, num sotaque nacionalista.





Segundo Iara, a proposta de repertório e a escolha de fazer um “poema sinfônico” está relacionada ao 97º aniversário da Escola de Música. “É um modo de retratar, de forma musical, um pouco dessa narrativa da história da Escola até agora. A música tem um grande poder de comunicação, mesmo a instrumental, e, o ‘poema sinfônico’ é pensado para relatar uma história. Isso explica a escolha do programa, que mostra a tradição, a ruptura, a festividade e a nacionalidade”, contou.





A regente afirma que buscou retratar as diferentes linguagens usadas na Escola de Música. “A intenção, por meio dessa escolha de músicas, foi levar o público a compreender essas várias linguagens e perceber a reconstrução e a renovação, que são sempre possíveis”, explica.

Apresentação Teatral ocorrerá na quarta e na quinta

Já a peça teatral Viralata: o palhaço tá solto!, protagonizada por Rodrigo Robleño , um dos mais conceituados palhaços de Minas Gerais, contará com duas exibições pelo Circuito Cultural UFMG. Além do dia 27, no campus Pampulha (espaço entre a Praça de Serviços e o Instituto de Ciências Biológicas da UFMG), a segunda exibição será no dia 29, próxima sexta-feira, às 18h, pelo projeto Baixo Centro [En]Cena, no Centro Cultural UFMG.





Rodrigo, que já teve participação na turnê mundial do espetáculo Varekai, do Cirque Du Soleil, coloca em prática sua experiência como ator e palhaço e, com seus números de malabarismo, convida a plateia à interação.





Conforme o ator, a principal motivação do espetáculo é promover o encontro do público com o palhaço, principalmente, após os dois anos de isolamento social. “Apresento essa peça há muitos anos, quando eu estava retornando ao Brasil, após trabalhar nas ruas e passar o chapéu em diversos países europeus. Aqui, resolvi estruturar os números como espetáculo, e, nesse momento, o reencontro da plateia com o palhaço tomou uma nova dimensão, é algo que me provoca e me chacoalha, já que estou há um bom tempo sem me apresentar presencialmente. O contato é fundamental”, disse





Rodrigo criou a peça em 1995 e explica que, durante os anos, ela sofreu algumas modificações e está sempre se transformando, sobretudo, pela mudança de público a cada apresentação.



“Minha expectativa é grande, pois a peça sempre está mudando, ainda que eu tenha um roteiro de malabares pronto, ela se renova por conta da interação com o público. Nas primeiras apresentações, eu quase não falava, mas, hoje, costumo me comunicar o tempo inteiro com a plateia. As pessoas, que já assistiram diversas vezes, percebem que cada espetáculo é único”, contou.

SERVIÇO





Espetáculo teatral Viralata: o palhaço tá solto!, de Rodrigo Robleño

Projeto Quarta Doze e Trinta - Circuito Cultural UFMG

Data: 27/4, às 12h30

Local: Espaço entre a Praça de Serviços e o Instituto de Ciências Biológicas no Campus Pampulha da UFMG (Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha)

Projeto Baixo Centro [En]Cena - Circuito Cultural UFMG

Data: 29/4, às 18h

Local: Centro Cultural UFMG (Av. Santos Dumont, 174 - Centro)

Concerto da Orquestra Sinfônica da Escola de Música da UFMG

Projeto Ao Cair da Tarde - Circuito Cultural UFMG

Data: 27/4, às 17h30

Local: Auditório da Escola de Música da UFMG (Av. Antônio Carlos, 6627, Pampulha)