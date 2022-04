Laerte: 'Fui hostilizada por pessoas trans que perguntavam: Cadê o peito?'

Marcelo Tas e Laerte nos bastidores do programa que vai ao ar nesta terça (26/4) (foto: Lara Asano/TV Cultura)

A chargista Laerte é a convidada de Marcelo Tas no “Provoca” desta terça-feira (26/4), às 22h, na TV Cultura e Rede Minas. No programa, ela fala sobre o processo de reconhecimento de identidade, receio perante a sociedade, síndrome do impostor, feminismo radical e outros temas.



"Mulher tem um lugar histórico, social, que é muito claro, muito nítido. E a população trans, transgênero, tem um lugar que é distinto. Mas a pessoa trans que se identifica como mulher não tem problema nenhum em haver esse amálgama, essa combinação de interesses, de objetivos e de luta." E acrescenta: "Já fui hostilizada por pessoas trans também, que ficavam perguntando: 'Cadê o peito? Quando você vai colocar peito?'".





Laerte comenta que viveu numa época em que modelos de comportamento homossexual não eram comuns e viveu “entre a atração e o terror”. Ela conta que não gosta de lembrar desses momentos e fez as pessoas ao seu redor sofrerem por causa de suas frustrações.



“Quando a gente nega uma coisa, a gente acaba abrindo determinadas válvulas de compensação que são ruins, te levam a momentos de raiva, destempero. E muitas vezes você não sabe o porquê direito. Fiquei me enrolando por 30 e tantos anos. Eu sabia que eu gostava de homem. (...) Porque fiquei assustada com a possibilidade de ser gay, de ser viado, de ser bicha, de ser invertido, sabe? Isso tudo era uma coisa muito assustadora pra mim, muito peso”, afirma a cartunista no "Provoca".