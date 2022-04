Com novo single, Lelo Zanetti investe na carreira da banda Os Distraídos

Lelo Zanetti (baixo), Wender Pereira (saxofone), Glauco Mendes (bateria), Richard Neves (piano), Valnei Fernandes (vocal), Paulinho Santos (percussão e xilofone) e Doca Rolim (guitarra) formam a banda Os Distraídos, que lança ''Mais uma vez'' na próxima sexta (foto: Rafael Motta/Divulgação)

Por iniciativa do compositor e instrumentista Chico Amaral, que resolveu reunir alguns amigos artistas, surgiu a banda Os Distraídos, que manteve uma agenda informal de apresentações eventuais em casas noturnas de Belo Horizonte, antes da pandemia do novo coronavírus. Por iniciativa do compositor e instrumentista Chico Amaral, que resolveu reunir alguns amigos artistas, surgiu a banda Os Distraídos, que manteve uma agenda informal de apresentações eventuais em casas noturnas de Belo Horizonte, antes da pandemia do novo coronavírus.









Os Distraídos são Lelo Zanetti (baixo), Wender Pereira (saxofone), Glauco Mendes (bateria), Richard Neves (piano), Valnei Fernandes (vocal), Paulinho Santos (percussão e xilofone) e Doca Rolim (guitarra). “Leve tempo” e “Lá vem o sol” são os singles que precederam “Mais uma vez”. O lançamento de um álbum cheio está no horizonte dos músicos.





“Todos nós acreditamos em um álbum, pois a história tem que ser contada. E, às vezes, ela vai caminhando por singles mesmo, dessa forma, até a hora em que a gente tiver um álbum completo”, comenta Lelo Zanetti.





A chegada dessa hora depende da conciliação das agendas dos músicos, que voltam a se encher de compromissos, passada a fase mais aguda da pandemia. “Estivemos parados por um bom tempo, por motivos mais sérios, como a pandemia. O mundo parou ali naquele momento. Essa retomada está trazendo motivação e felicidade para todos. Há uma carga emocional muito saudável, com todo mundo radiante”, afirma o baixista do Skank.



''Os Distraídos é uma banda que nasceu para fazer uma história de groove na cidade, com grandes músicos que são amigos. Esse convite veio, na época, de Chico Amaral, que queria estabelecer uma história que fosse de James Brown a Tim Maia, passando por diversas vertentes, como Jorge Benjor. Antes, tocávamos canções do maestro norte-americano Henri Mancini (1924-1994), que fazia músicas de cinema. Então, temos também uma história relacionada às trilhas de filmes'' Lelo Zanetti, baixista





GRAVADORA





“Mais uma vez” traz a participação do cantor e empresário da noite Paco Pigalle, fazendo uma narração em homenagem à salsa, à rumba e ao mambo. A letra da música é do cantor e artista plástico César Maurício e a melodia, de Zanetti.





A canção homenageia sobretudo “os ritmos caribenhos dos anos 1950 que rodaram o mundo”, diz Zanetti. “Muitos tinham essa influência, até mesmo bandas como os Beatles fizeram coisas suingadas e com algo meio eletrônico, no início da carreira.”



O cantor e empresário da noite Paco Pigalle faz participação especial como narrador no novo single da banda Os Distraídos (foto: Rafael Motta/Divulgação)



CLIPE





“Lá vem o sol” contou com a cantora norte-americana naturalizada brasileira Julia Wheaton. Como Julia mora em Minneapolis, nos Estados Unidos, o clipe, tem uma floresta gelada como cenário. Já “Leve tempo”, lançado na fase mais aguda da pandemia, foi feita “com arranjos de quadrinhos de imagens”, conforme descreve Zanetti.





O músico, aliás, espera que a pandemia deixe algum legado positivo para o mundo. “Legado de algumas coisas que, às vezes, a gente vai entender mais tarde. Não deve haver somente coisas negativas, deve haver um contingente filosófico de boas atitudes e de jogar luz no que é realmente relevante, importante, no sentido mais humano.”



''Eu conversava muito com o (baterista) Glauco (Mendes) sobre isso, pensando que se a gente começasse uma história um pouco mais autoral, conseguiríamos criar um novo horizonte que pudesse ter músicas próprias e tentar estar atuantes na história atual também. E isso começou a se desenvolver, acho que isso foi uma puxada minha mesmo, pois tive esse ímpeto de querer promover algo que fosse a cara do grupo'' Lelo Zanetti, baixista





VOCAIS Surgida com a proposta de “reunir amigos e fazer um grande som para tocar na noite e em outros lugares”, a banda Os Distraídos percebeu com o tempo “a urgência de ter também um vocal”. E foi aí que Valnei Fernandes se incorporou ao grupo.





“Chico Amaral até brincou: ‘Gosto do Valnei porque ele não canta, grita’. E Valnei entrou, compondo muito bem, tirando a sobrecarga de música instrumental e traduzindo para uma coisa cantada que também tem seu apelo popular”, comenta Zanetti.





O resultado é o que se poderá ouvir em “Mais uma vez”, a partir da próxima sexta.

“Mais uma vez”

(César Maurício e Lelo Zanetti)





Amores, amores

¿Cómo sería da vida sin amores?

Más una vez





Um tango um samba não sei

Meu desabafo de amor

Me beije mais uma vez

E fique até amanhã





se não me querias por que veio aqui

encher meu peito com ilusões

se palavras dizem tanto assim

por que ouço os seus olhos mentir





Un tango un samba, no lo sé

Mi arrebato de amor

Besame una vez más

Y quedate hasta manãna





Sempre te vi dançar solta assim

Você bem saber rodar no salão

Fazendo graça dançou e sorriu

Deixando em festa o meu coração





Um tango um samba não sei (Si tu no me querias)

Meu desabafo de amor (¿por qué viniste aqui?)

Me beije mais uma vez (a llenar mi pecho de ilusiones)

E fique até amanhã





se não me querias por que veio aqui

encher meu peito com ilusões

se palavras dizem tanto assim

por que ouço os seus olhos mentir





Siempre te he visto

Bailar asi suelta

Tu sabes y corre en el salon

Haciendo com gracia

Bailadas Y sonreias

Dejando mi corazón en celebración





Sempre te vi dançar solta assim

Você bem saber rodar no salão

Fazendo graça dançou e sorriu

Deixando em festa...





Se não me querias por que veio aqui

Encheu meu peito com ilusões

E palavras dizem tanto assim

Porque ouço seus olhos mentir

Porque ouço seus olhos mentir

Zanetti acredita que, a partir de agora, a banda terá oportunidade de mostrar o que é e o que ela pode ser no futuro. “Acho que é um processo natural”, comenta. Ele incentivou a banda a investir num trabalho autoral. Ao lado de Cris Simões e Pedro Said, o baixista assina a produção do single, que sai pela gravadora e editora Pacific Records, com a qual a banda fechou contrato.Fiel ao clima da tradicional dança de salão que a música evoca, o clipe foi gravado em Trancoso, na Bahia, com a presença do casal de dançarinos Sidharta e Dani. O cenário é radicalmente diferente do escolhido para o single anterior.