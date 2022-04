'O garoto' tem exibição com trilha sonora ao vivo hoje em BH

Um mendigo e uma criança abandonada formam a dupla de protagonistas que enfrentam as adversidades da vida no primeiro longa de Chaplin, lançado em 1921 (foto: Chaplin Studios/Divulgação)

Para celebrar os 101 anos do icônico filme “O garoto”, de Charles Chaplin (1889-1977), bem como a brilhante carreira do ator, diretor, produtor e músico britânico, a Orquestra Ouro Preto (OOP) fará uma homenagem ao longa centenário às 11h deste domingo (24/4), no Grande Teatro do Sesc Palladium. A apresentação integra a série Domingos Clássicos.









“O filme já começa com uma frase muito atual: ‘Uma mulher cujo único pecado é a maternidade’”, observa Rodrigo Toffolo, maestro e cofundador da OOP, que revela ser fã de Chaplin desde pequeno, quando assistia aos filmes do artista em família na televisão. Seu interesse pela vida e pela obra de um dos artistas mais importantes do cinema e figura fundamental na era do cinema silencioso foi renovado com sua tentativa de apresentá-lo à sua filha, conforme ele conta.





GERAÇÃO DIGITAL





“Minha paixão foi reacendida um pouco antes da pandemia, quando coloquei minha filha para assistir (aos filmes de) Chaplin. Em um certo dia, coloquei minha filha e minha sobrinha para ver ‘O circo’ na TV. E imagine: uma geração totalmente digital e acostumada com o 4K, que reclama da má qualidade da imagem. De repente, me deparei com elas rindo e se divertindo e querendo ver o filme novamente!”, conta Toffolo.





Escrito, dirigido, produzido, editado e estrelado por Chaplin, “O garoto” foi seu primeiro longa-metragem. Inspirado em experiências de sua infância, traz o clássico personagem Carlitos e é considerado um dos maiores filmes de todos os tempos. Conta a história de um “vagabundo” (Carlitos) e seu parceiro, um garoto abandonado pela mãe, na porta de um hospital, quando ainda era bebê.





O maestro comenta que a trilha sonora do filme é quase integralmente composta por Chaplin. “Além de ator, produtor e diretor, a música do filme também é dele. É incrível até onde chega essa figura e o tamanho do legado que ele deixou.”





Na manhã deste domingo, os 32 bolsistas que integram a Academia Ouro Preto estarão no palco junto dos professores. “Esse projeto é muito importante. Existem vários projetos sociais em BH, mas, na maioria deles, os alunos são desligados quando fazem 17 anos e muitos têm de largar os estudos. Essa bolsa é fundamental para que eles possam seguir trabalhando com música e se especializar”, afirma Toffolo.









O maestro Rodrigo Toffolo rege a apresentação de hoje no Sesc Palladium, que terá a participação dos bolsistas da Academia Ouro Preto, programa de formação de jovens músicos promovido pela orquestra (foto: Luiz Abreu/Divulgação)

João Vitor Romano, violinista de 21 anos que integra a Academia desde 2019, ressalta a importância do projeto para a formação educacional de jovens músicos. “No Brasil, a música de concerto está em um nicho e não é popularizada. Um projeto como esse incentiva a disseminação e o acesso à música de concerto”, afirma.





BOLSA





Para o jovem músico, a manutenção da bolsa foi de extrema importância, sobretudo no cenário de paralisação das atividades culturais no período da pandemia do novo coronavírus.





“Se houve alguma boa notícia dentro do contexto catastrófico da pandemia que a gente viveu é que a Orquestra conseguiu manter as bolsas no mesmo valor que a gente recebia antes. Mesmo não tendo apresentações presenciais, fizemos atividades on-line, cujo caráter foi outro, mas foi muito interessante”, diz.





João Vitor comenta que já tem familiaridade com a obra de Chaplin e diz estar empolgado com o concerto.“A experiência vai ser sensacional. Fazemos programas de naturezas diferentes para aprimorar a versatilidade que o músico deve ter. No caso deste, estaremos tocando enquanto o filme passa, então vai ser uma sensação totalmente diferente, porque não depende apenas de olhar para o maestro, já que ele também vai estar subordinado ao filme”, comenta.





Além do veterano João Vitor, bolsistas recém-chegados no projeto também terão a oportunidade de subir ao palco no domingo. Valéria Prata, percussionista de 23 anos que integra a Academia desde março, confessa estar empolgada e ansiosa com sua estreia.





“A Orquestra Ouro Preto é muito exigente, no bom sentido. Nós nos preparamos muito e ensaiamos rigorosamente para que o nervosismo não nos atrapalhe quando chegar o dia da apresentação e consigamos curtir o processo”, diz ela. “Vai ser bem interessante ver o público reagir e assistir ao filme junto conosco. Eu amo Charles Chaplin, e ‘O garoto’ é o filme favorito do meu pai”.





“O GAROTO”

Exibição do filme de Charles Chaplin com execução da trilha sonora ao vivo pela Orquestra Ouro Preto. Neste domingo (24/4), às 11h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). Mais informações: (31) 3270-8100.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes