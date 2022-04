Banda Beatles 4Ever, o 'xerox' brasileiro dos Fab Four, faz show em BH

Banda Beatles 4Ever promete reproduzir fielmente a trajetória dos Fab Four (foto: Acervo pessoal)





A história completa dos Beatles. Essa é a promessa do musical “O sonho não acabou”, em que Rafael Machado (baixo), Rhomas Arques (guitarra), Orah Neves (guitarra) e Ricardo Felício (bateria) “incorporam” Paul McCartney, George Harrison, John Lennon e Ringo Starr – com direito a cortes de cabelo, roupas e visual fiéis à banda britânica. Eles formam o grupo Beatles 4Ever, que estará em cartaz neste domingo (24/4), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.









TECLADO





“Vamos apresentar a história completa, com instrumentos originais de época. Nosso show é fiel ao que os Beatles faziam até pararem de se apresentar ao vivo. Depois, tem o que eles não faziam mais ao vivo, reproduzido com orquestrações”, conta Felício. Não há orquestra, mas um tecladista reproduz aquela sonoridade no palco.





A fase da beatlemania é marcada pelos cortes de cabelo e terninhos do quarteto; a fase psicodélica lembra o álbum “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”; os últimos tempos trazem o estilo pessoal dos quatro transparecendo de forma mais marcante, como se pode notar nas canções “Don't let me down”, “Something” e “Let it be”.





A banda brasileira se pauta na fidelidade máxima ao quarteto britânico. “A gente entrou para o 'Guiness book' porque nosso trabalho é muito fiel. Tocamos músicas de todos os discos, com todos os figurinos e instrumentos originais de cada fase. É tudo exatamente idêntico”, assegura Felício, contando que o Beatles 4Ever chegou a fazer um show de 16 horas de duração para a equipe do 'Guiness'.





“Fomos a única banda no mundo a tocar todas as músicas dos Beatles”, orgulha-se Ricardo, referindo-se a apresentações que ficaram em cartaz por 10 anos, sobretudo no teatro paulistano Crowne Plaza. Os brasileiros se apresentaram com roupas, cabelo e instrumentos semelhantes aos da capa ou encarte de cada LP do quarteto inglês.





SEM DISCO





A banda paulista jamais gravou e nem pretende lançar álbum com o repertório de Paul, John, George e Ringo. “Nossa opinião é assim: se a pessoa quer ouvir música dos Beatles, que vá comprar os discos deles”, afirma o baterista.





“Gravamos apenas para nós mesmos ou para algum programa de TV que precisa de playback quando não dá para tocarmos ao vivo”, conclui.





“O SONHO NÃO ACABOU”

Show da banda Beatles 4Ever. Neste domingo (24/4), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Vendas on-line no site Eventim. Informações: (31) 3516-1360.