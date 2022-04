Com ingressos esgotados, Gusttavo Lima traz seu 'Buteco' a BH

Na apresentação de hoje na capital mineira, sertanejo cantará hits como 'Bloqueado' (foto: Reprodução/Daniel Pinheiro/ AgNews)





A espera acabou! Com ingressos esgotados, o show “Buteco do Gusttavo Lima” será realizado neste sábado (23/4), com portões abertos a partir das 17h, no Mineirão. Além do sertanejo, apresentam-se na edição mineira a dupla Cesar Menotti & Fabiano, a banda Jota Quest, Bruno & Denner e os DJs Dubdogz. “Apresentar nosso 'Buteco' em BH é motivo de muita felicidade. A gente traz toda a energia e emoção da música para o público reviver boas lembranças e sensações e ter novos momentos pra guardar na memória”, declarou o artista em nota enviada à imprensa.



