Vanguart se apresenta hoje pela primeira vez em BH no formato trio

Reginaldo Lincoln, Fernanda Kostchak e Helio Flanders fazem show no Underground Black Pub (foto: Nina Bruno/Divulgação)

A banda Vanguart se apresenta em Belo Horizonte nesta sexta-feira (22/4), às 20h, no Underground Black Pub, casa de shows localizada no bairro Dom Cabral. O show, em formato acústico, é o primeiro na capital mineira desde que o grupo se tornou um trio, formado por Helio Flanders, Reginaldo Lincoln e Fernanda Kostchak.









Ao lado de Helio Flanders e Reginaldo Lincoln, que se revezam nos vocais e no violão, baixo, trompete, piano, gaita e percussão, ela promete apresentar um repertório que comporta os seis álbuns lançados pelo grupo desde 2007, com atenção especial para as músicas do disco "Intervenção lunar", de 2021.

FORMATO





Sendo assim, não faltarão sucessos da carreira, como "Meu sol", "Demorou pra ser", "Nessa cidade" e "Mi vida eres tu", além das faixas que fazem parte do trabalho mais recente, caso de "Sente", "Suas coisas favoritas" e "Vamos viver".





"O show acústico é um formato que a gente trabalhou bastante no período pré-pandemia, já em trio. É o formato que influenciou esse novo disco, que a gente fez justamente durante a quarentena. Por isso o show celebra muito bem o lançamento desse trabalho. E não tem como a gente tirar do show músicas que são queridas do público, que todo mundo canta junto", diz Fernanda.







Produzido entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, "Intervenção lunar" é a parte inicial de um trabalho que a banda dividiu em dois. Com sete faixas, o registro tem forte influência do folk, estilo pelo qual o grupo se tornou nacionalmente reconhecido e do qual se aproximou ainda mais enquanto produzia o disco "Vanguart sings Bob Dylan" (2019), dedicado ao repertório do músico norte-americano.





Como se trata de um trabalho já concebido para ter uma abordagem acústica, as músicas não devem sofrer mudanças muito radicais ao ser apresentadas ao vivo, segundo Fernanda Kostchak. A artista também não espera que o formato faça com que o público fique comedido durante a apresentação. Em geral, as apresentações tendem a ser explosivas, mesmo em músicas voz e violão.

ESFORÇO





"Esse disco é o resultado desse nosso esforço de transformar as canções em acústicas para apresentar ao vivo. Como a gente tocou bastante, descobrimos as combinações de timbres, vozes, instrumentos e combinações que mais casam com nossas músicas e incorporamos isso, tanto no repertório que a gente já tinha quanto na hora de fazer músicas novas", ela diz.





“Na nossa cabeça, isso faria com que as nossas apresentações se tornassem mais intimistas, o que de fato é. Mas isso não significa que o público não deve interagir, cantar junto, dançar ou o que quer que ele queira fazer. As reações são muito inesperadas e variam em cada show. O grande diferencial é que as músicas ficam mais transparentes, às vezes até mais fáceis de compreender", acrescenta.

TEMPO





Antes de "Intervenção lunar" e do disco dedicado a Bob Dylan, a Vanguart lançou outros quatro trabalhos de estúdio autorais: "Vanguart" (2007), "Boa parte de mim vai embora" (2011), "Muito mais que o amor" (2013) e "Beijo estranho" (2017), além de dois registros ao vivo, em 2009 e em 2016.





Agora, eles pretendem aproveitar um pouco mais o lançamento do novo trabalho antes de colocar no mundo a segunda parte, intitulada "Oceano rubi", que já está pronta e tem outras sete faixas inéditas, ainda sem previsão de lançamento.





"A gente percebeu que o tempo pós-pandemia está diferente, então decidimos dar mais tempo para a primeira parte até lançar a segunda. O pessoal anda preocupado com o disco, pergunta se ele realmente existe. Sim, ele existe. Nós só estamos dando um tempo maior para lançá-lo", comenta Fernanda.

VANGUART

Nesta sexta-feira (22/4), às 20h, no Underground Black Pub – Av. Itaú, 540, Dom Cabral. Ingressos: R$ 50, à venda no site Central dos Eventos