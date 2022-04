Série 'O bebê' retrata maternidade como experiência de terror

Trama de "O bebê" inclui elementos sobrenaturais e de magia (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)





Maternidade real é uma discussão que está na ordem do dia. O que acontece de verdade quando a mulher se torna mãe? São várias questões do dia a dia que viram a vida do avesso e que passam ao largo da imagem da mãe idealizada de filmes e comerciais de TV.









Natasha (Michelle De Swarte) tem 38 anos e está furiosa simplesmente porque todos os amigos mais próximos estão tendo filhos. No início da história, ela assiste a um anúncio de mais uma gravidez. Sem muito ânimo, vai para uma cabana em um lugar remoto para tentar aliviar a cabeça. Pois é justamente ali que o impossível acontece: Michelle arruma um bebê.





Ela não apenas consegue o que não queria de maneira alguma, como também carrega no colo um bebê dificílimo, ainda que pareça adorável. Sua vida muda drasticamente porque, além de tudo, o bebê é controlador e manipulador. Natasha se esforça para localizar a mãe da criança, ao mesmo tempo em que descobre a natureza mortal do bebê.



Confira o trailer da série:





À medida que a história se desenrola, a personagem tenta, de diferentes formas, se livrar do bebê – quanto mais ela deseja se ver livre do pequeno invasor, mais ele quer ficar com ela. Uma série de acontecimentos alarmantes vão se desenrolar na trama, como uma morte em um balanço, visões violentas, estranhas tribos de crianças e rituais misteriosos.





A série conta com Amira Ghazalla como a Sra. Eaves, uma mulher de 70 anos que passou os últimos 50 vivendo em seu carro e parece estar presente em todos os lugares onde o bebê aparece. Já a atriz Amber Grappy interpreta Bobbi, a irmã mais nova de Natasha, que pratica magia para as crianças e deseja mais que tudo ser mãe.





“O BEBÊ”

Série em oito episódios. Estreia neste domingo (24/4), às 23h30, na HBO e HBO Max. Um novo episódio por domingo.