Mercado Central de BH é tema de exposição artística (foto: Reprodução / Centro Cultural UFMG)

A exposição “Viagem Pitoresca pelo Mercado Central de BH”, da artista plástica Rita de Souza, é atrativo no Centro Cultural UFMG. A visita é virtual e está disponível no canal do YouTube do Centro Cultural UFMG a partir de hoje (20/4).