Editais Multilinguagens e BH nas Telas destinam R$ 10 milhões à cultura

Atividades circenses estão contempladas no Edital Multilinguagens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois editais ligados à Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte contemplam com R$ 10 milhões projetos que privilegiem a acessibilidade e a democratização do acesso a produções e espaços artísticos. A publicação, na última quinta-feira, definiu que 3% dos recursos do Fundo Municipal de Cultura serão destinados a atividades nas regionais de BH.