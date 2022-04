"Medida provisória", longa de Lázaro Ramos sobre racismo, estreia na telona

Alfred Enoch, Taís Araújo e Seu Jorge formam o trio de protagonistas da história, na qual o governo decide ''repatriar'' a população negra para a África (foto: Mariana Vianna/Divulgação)

Assim como ocorreu com "Marighella", de Wagner Moura, "Medida provisória", filme que marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor de longas-metragens, chega aos cinemas impulsionado por seus detratores.









Como um tiro que sai pela culatra, a sanha do ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo, do ex-secretário da Cultura Mário Frias, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do próprio presidente Jair Bolsonaro acabou por promover a obra, ampliando o raio de interesse sobre ela.





Em março do ano passado, Camargo pediu boicote ao filme alegando que ele acusava o governo de racismo. “É pura lacração vitimista e ataque difamatório contra o nosso presidente”, disse em suas redes sociais.





A questão, conforme pontuou Láza ro Ramos em entrevista concedida também no ano passado, é que o embrião do filme remonta a 2011, quando o ator, diretor e dramaturgo Aldri Anunciação lhe apresentou o texto da peça “Namíbia, não!”, da qual “Medida provisória” é adaptado. O filme começou a ser concebido em 2012 e foi escrito em 2015 – três anos antes da eleição do atual ocupante do Palácio do Planalto, portanto.

DESEJO DE POLÊMICA





Gravado em 2019, “Medida provisória” levou mais de um ano para ser liberado pela Agência Nacional de Cinema (Ancine) para estrear em circuito nacional. Foram dezenas de e-mails trocados com o órgão desde novembro de 2020, além de consultas processuais.











A Ancine alegou, durante esse período, que o projeto estava em “fase de análise do pedido de investimento para a sua distribuição em salas de cinema” e que tudo seguia os trâmites normais. A produção rebateu, detalhando que o que impedia o lançamento era “a demora da Agência em concluir os trâmites necessários para a troca de distribuidora do filme”, pedido feito no final de 2020.





Entrevistado do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, na última segunda-feira (11/4), Lázaro Ramos disse que os ataques não passam de campanha política, amparada em dirigismo cultural.





“É para tirar o foco dos problemas do governo. É uma cortina de fumaça. Isso não tem nada a ver com a gente. É para as pessoas não debaterem sobre o preço da gasolina, dos alimentos. É para as pessoas não debaterem a crueldade e a falta de valor à vida”, apontou.





O ator e diretor recordou, ainda, que a estreia do filme chegou a ser adiada quatro vezes, em razão da engrenagem burocrática emperrada, e destacou que, somente depois que a tentativa de obstrução da obra foi divulgada pela imprensa é que ela foi liberada para estrear.





“A assinatura chegou somente depois que isso foi noticiado”, disse ele, que refletiu: “Talvez, pelo medo de acontecer o que aconteceu com ‘Marighella’, de Wagner (Moura), que quando a notícia da censura chegou, acabou divulgando mais o filme, que foi muito bem-sucedido nos cinemas”.



Renata Sorrah interpreta a vizinha do casal central do filme, que está de acordo com a ideia de perseguir e banir a população negra do país (foto: Mariana Vianna/Divulgação)



FESTIVAIS





No Pan African Film, em Los Angeles, realizado em 2021, recebeu dois prêmios: de melhor direção e de melhor ator para Alfred Enoch. No Festival de Huelva, na Espanha, também recebeu os prêmios de direção e de melhor ator para Alfred Enoch. Já no Festin Festival, ocorrido em Lisboa, Lázaro Ramos recebeu o prêmio de melhor realizador.





Além do britânico Alfred Enoch, que é filho de mãe brasileira e no longa dá vida ao advogado Antônio, o elenco é encabeçado por Taís Araújo, que interpreta sua mulher, a médica Capitu, e por Seu Jorge, no papel do jornalista André, primo de Antônio, que divide um apartamento com o casal. Além do trio central, outros 77 atores estão presentes no filme – 70 deles, negros.





Adriana Esteves, que vive uma assistente social que trabalha para o Ministério da Devolução, e Renata Sorrah, como uma moradora do mesmo prédio em que vivem Antônio, Capitu e André, personificam o racismo, que está, naturalmente, disseminado entre os outros personagens brancos do filme e as forças de segurança que, a partir do decreto governamental, passam a perseguir a população negra para o banimento.





“Medida provisória” se desenrola numa interseção de gêneros, entre o drama, o suspense e o humor, presente sobretudo na primeira parte do longa. Lázaro Ramos diz que procurou, com isso, uma nova forma de abordar a questão do racismo, fugindo dos modelos estabelecidos que obras com essa mesma intenção adotam.





Foi também com o intuito de contornar clichês que ele escolheu como figuras centrais da história personagens negros de classe média. O diretor diz que o ingrediente cômico e o status social dos protagonistas podem contribuir para trazer as pessoas para dentro da história, de forma que se sintam confortáveis acompanhando a trama e consigam compartilhar das experiências que são vividas pelos personagens.





A partir do decreto que determina a “devolução” da população negra para a África, o tom de suspense se impõe. Como a polícia está autorizada a prender as pessoas para serem deportadas, mas segue proibida de invadir suas casas, Antônio e André se entrincheiram no apartamento em que vivem, ao passo que Capitu inicia uma rota de fuga pela cidade, até que é resgatada para o “Afrobunker”, uma espécie de quilombo urbano contemporâneo criado na quadra de uma escola de samba abandonada, depois que o carnaval foi proibido pelo governo.





O clima de suspense é intercalado pelo drama do casal separado pelas circunstâncias. Lázaro conta que, para compor o Afrobunker, a atriz Tatiana Tibúrcio selecionou 26 atores de teatro que formariam o núcleo principal. No “Diário do diretor”, que está sendo lançado pela editora Cobogó juntamente com o filme, e também no “Roda Viva”, Lázaro Ramos destacou que esse quilombo urbano poderia render uma história própria.





“Para mim, esses atores constroem um mundo à parte e poderiam facilmente ser protagonistas de uma série derivada desse filme, toda sobre o Afrobunker. Já queria tê-los comigo ali para, se um dia for possível, desenvolver e vender a série, para colocá-los como protagonistas”, escreveu no “Diário do diretor”.

DIVERSIDADE





No “Diário do diretor”, Lázaro ressalta a preocupação em fazer com que os “vilões” fossem críveis. Para isso, o discurso dos personagens racistas é o de que estão trabalhando pelo bem da nação. No caso de Izildinha, personagem de Renata Sorrah, pelo bem do prédio; no caso de Isabel, personagem de Adriana Esteves, ela diz que se trata apenas de um trabalho que visa ao bem da nação.





No caso do Ministro da Devolução, o responsável por “devolver os negros à África”, vivido por Cláudio Gabriel, o trabalho que fazem é em nome de uma melhor gestão econômica do país. “E é assim, com o governo propondo uma resposta fácil para um problema complexo – o que por vezes acontece no dia a dia sem nem percebermos –, que são apagadas todas as nuances e complexidades que existem nas questões raciais e socioeconômicas de um país”, escreve o ator e diretor.

INSPIRAÇÃO Para essa sua primeira experiência atrás das câmeras em um longa-metragem, Lázaro conta que buscou, obviamente, muitas fontes de inspiração. Para transpor a história de Aldri Anunciação dos palcos para o cinema, ele diz que encontrou esteio na experiência de “O topo da montanha”, peça que dirigiu e na qual atuou ao lado de Taís Araújo, focada no último dia de vida de Martin Luther King, e que estreou em 2015 – um hit inesperado, conforme diz, que circulou pelo país durante cinco anos.





“O que o público nos contou durante esses cinco anos nos ensinou qual seria a melhor forma de fazer essa transição para o cinema. Além disso, por ser um filme sobre o qual comecei a pensar há sete anos, não tinha nada igual naquela época”, escreve o ator e diretor no texto de divulgação de “Medida provisória”.





Lázaro destaca que seu primeiro longa é um filme que fala sobre as condições raciais mesclando gêneros e que, nesse sentido, tanto Spike Lee quanto Jordan Peele também foram influências importantes.





Ele conta que, em 2017, quando Peele lançou “Corra!” – vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2018 –, a proposta de trabalhar com gêneros distintos ficou mais clara. “Não quero comparar com os filmes que ele faz, mas acho que podem pertencer à mesma família”, escreveu.





“MEDIDA PROVISÓRIA”

(Brasil, 2020, 101min.). Direção: Lázaro Ramos. Com Taís Araújo, Alfred Enoch e Seu Jorge. Estreia nesta quinta-feira (14/4) no UNA Cine Belas Artes e em salas dos complexos Cineart, Cinemark, Cinesercla e Cinépolis

“Qualquer comentário sobre o filme é feito em cima de suposições ou desejo de polêmica, pois ninguém assistiu à obra, a não ser quem esteve nos festivais onde foi exibido”, disse o ator e diretor à época.“Medida provisória” passou por diversos festivais internacionais, sempre com boa recepção da crítica especializada. Ainda em 2020, no Indie Memphis Film Festival, nos Estados Unidos, o longa recebeu o troféu de melhor roteiro para Lázaro Ramos, Lusa Silvestre e os corroteiristas Aldri Anunciação e Elísio Lopes Jr.No volume, Lázaro descreve ainda a experiência de reunir, como protagonistas, 26 negras e negros: “Nós nos juntamos na sala e oferecemos personagens a cada um deles: advogada, cristão, candomblecista, adolescente, bombeiro, youtuber, vendedor ambulante... Assim fomos construindo um ambiente onde havia diversidade. A proposta era fazer um laboratório criativo de um dia com esses atores, imaginando o que aconteceria se a medida provisória fosse realmente decretada e se esse neoquilombo de fato existisse”.