Netflix anuncia a sua agenda de novidades para 2022

Bruna Marquezine como Liz Lobato em "Maldivas" (foto: Rachel Tanugi/Netflix)

A Netflix anunciou ontem suas próximas produções brasileiras. Estrelada por Bruna Marquezine, “Maldivas” se passa num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.Com drama, mistério e humor ácido, a série conta a história da jovem goiana Liz Lobato, personagem de Bruna, que investiga as socialites Kat (Carol Castro), Verônica (Natalia Klein, também autora do roteiro), Raíssa (Sheron Menezzes) e Milene (Manu Gavassi), suspeitas de assassinar sua mãe.Os estreitos prédios da metrópole paulistana são o cenário do thriller psicológico “Olhar indiscreto”, série protagonizada e produzida por mulheres.



A habilidosa hacker Miranda (Débora Nascimento), voyeur insaciável, vigia sem parar, através de sua janela, a prostituta de luxo Cléo (Emanuelle Araújo), moradora do edifício em frente.



A plataforma aposta também em tramas e cenários distantes das neuras urbanas, com o objetivo de explorar a pluralidade cultural do Brasil. A série “O cangaceiro do futuro”, por exemplo, se passa no Nordeste dos cangaceiros.



Nessa comédia, Edmilson Filho vive Virguley, que tenta ficar rico em São Paulo fazendo bicos como Lampião. Depois de levar uma surra, ele volta ao passado e passa a ser confundido com o Rei do Cangaço.



Edmilson Filho e Halder Gomes no set de "Cangaceiro do futuro" (foto: Jorge Silvestre/Netflix)

Sertanejo e sofrência no interior do Goiás. Assim é a trama de “Só se for por amor”, produção nacional que conta a história do apaixonado casal Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança).



Os dois decidem criar uma banda, mas a moça decide seguir carreira solo, o que abala sua relação com Tadeu. Encontros, desencontros e corações partidos é o que se pode esperar desta série romântica da plataforma.

FILME DE AÇÃO

A Netflix investe no cinema brasileiro. Ontem, a plataforma confirmou seu primeiro filme de ação nacional, “Carga máxima”, com Thiago Martins e Sheron Menezzes vivendo dois pilotos.



Outra novidade é o documentário sobre a trajetória do grupo de rap Racionais MC's, dirigido por Juliana Vicente.



A gigante do streaming anunciou novas temporadas e sequências de suas produções originais. “Ricos de amor”, filme protagonizado por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita, vai ganhar o “número 2”, que agora se passa no Norte do Brasil.



As séries “Irmandade”, “Cidade invisível” e “Bom dia, Verônica” terão segunda temporada. A primeira é um thriller policial ambientado nos anos 1990, enquanto a segunda traz criaturas mitológicas, como boto-cor-de-rosa e saci pererê, ao Brasil do século 21.



Já em “Bom dia, Verônica”, a personagem de Tainá Müller prossegue em sua luta contra o crime. Reynaldo Gianechinni é o novo vilão da trama, que, em sua primeira temporada, abordou o abuso de mulheres.



É O AMOR

O filme romântico “Depois do universo” acompanhará a talentosa pianista Nina (Giulia Be), portadora de lúpus, doença autoimune, e sua relação com o médico residente Gabriel (Henry Zaga), da equipe que a atende.





Giulia Be e Henry Zaga no set de "Depois do universo" (foto: Nat Odenbreit/Netflix)



Já a comédia “Casamento à distância” conta a história de Eva (Dandara Mariana), executiva de sucesso, e Alex (Dan Ferreira), que sonha em criar games. Os dois enfrentam confusões às vésperas de se casar.



A plataforma produz também série de comédia protagonizada pela criadora de conteúdo digital Ademara e pela atriz Mel Maia. Outra aposta no humor é o especial “Rodrigo Sant'Anna: Cheguei!”.



* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria