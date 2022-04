Dora Vergueiro lança 'Trégua', disco feito durante a pandemia

Filha do cantor e compositor paulista Carlinhos Vergueiro, Dora conta que escreveu sua primeira parceria com Marcelinho Moreira, nos dias mais silenciosos da pandemia.



"Ainda não havia nas ruas carros, pessoas e comércio aberto", lembra. Parceiro em duas inéditas, Davi Moraes assina com a artista as canções “Prato quente” e “Sensorial”, além de participar do disco se revezando na guitarra e no violão. Com o conterrâneo paulista Arthur Favela, ela compôs "Alto mar" e do pai escolheu "Carta de amor”.





Voltando às próprias parcerias, Dora compôs "Calmaria", com Luís Carlinhos. A canção “Sete” foi um presente do cantor e compositor Rogê. “Esse disco foi todo feito durante a pandemia, um momento ímpar. Apesar de todo o conflito, esse tumulto, me senti, contraditoriamente, muito conectada comigo na minha inspiração, na minha vontade de aquietar, na minha vontade de escrever, fiquei em paz com isso.”





Para Dora, o disco fluiu como um mergulho. “A canção ‘Trégua’, que deu nome ao álbum, foi uma parceria que fiz com Marcelinho Moreira. Ele me ligou durante a pandemia, estava com saudade, pois a gente não podia nem se ver. Ele, então, me mandou uma melodia e fiz a letra na mesma madrugada, falando desse momento de reconhecer o tanto que a natureza estava pedindo uma trégua, o tanto que precisávamos parar para desacelerar e, de repente, pensar em outra coisa.”





ERA DE AQUÁRIO





Dora conta que aquele foi o momento no qual resolveu estudar astrologia. “Fiquei impressionada com o que é a Era de Aquário. Segundo os astrólogos, ela traz essa modernidade aquariana, essa coisa de quebrar paradigmas e de romper fronteiras. E, realmente, foi um momento no qual a gente conseguiu se comunicar, interagir, fazer reuniões e tudo mais, com o mundo inteiro. Isso foi bem dentro da pandemia.”





Seguindo seu ritmo, Dora fez outras duas canções em parceria com o músico carioca Davi Moraes, filho do cantor, compositor e violonista baiano Moraes Moreira (1947-2020). “Davi também estava naquele momento de pandemia intenso. Fizemos a primeira, ‘Prato quente’, empolgamos e em seguida veio ‘Sensorial’. Com o Davi, foi telepatia e sintonia.”





A cantora afirma que “'Sensorial' fala da língua dos sonhos, do nagual, da sincronicidade, da telepatia, da força do pensamento, da força do enviar as vibrações de longe, de a gente, às vezes, sentir o que o outro sente, do poder do silêncio. Acho que tudo isso tem a ver com esse pano de fundo do que fomos levados a acessar, durante esses tempos de recolhimento que a pandemia promoveu.”





PARCERIAS VIRTUAIS





Dora ainda ressalta que fez questão de fazer um disco com sete faixas. “A sétima faixa se chama ‘Sete’, é uma música do Rogê e quem produziu foi Marlon Sette, que é o produtor dos meus três últimos discos: ‘Dora Vergueiro’ que foi indicado ao Grammy, ‘Contrafluxo’ e agora ‘Trégua’.”





A artista revela que não encontrou dificuldade em fazer parcerias virtuais. “Já fazia com meu pai... O samba ‘Valente’, ele mandava e eu escrevia daqui, ligava para ele de madrugada... E teve o Favela também, que é o Artur Tirone ou Arthur Favela, agora que está assumindo esse nome artístico, parceiro do meu pai. Ele me mandou uma melodia muito bonita, letrei e saiu ‘Alto mar’.” Dora diz que ‘Calmaria’, também parceira com Luis Carlinhos, foi a única música que não foi feita durante a pandemia, mas foi finalizada nela. A canção foi feita para a jornalista Carol Barcelos.





Para a cantora, J. Petrolino, pseudônimo do compositor, escritor e jornalista pernambucano Aluizio Falcão Filho, é um dos maiores poetas brasileiros. “Ele é incrível. ‘Carta de amor’ fala, exatamente, de como é bom, apesar de toda essa loucura, teclar. E eu sou apaixonada por cartas. Confesso que adoro guardar e escrever cartas e essa letra me toca muito o coração, então por isso a gravei. É uma das músicas que não é autoral do disco.”





CLIPES E SHOWS





O novo trabalho também conta com clipes. “Conseguimos gravar cinco clipes em Araras (SP), das canções ‘Calmaria’, ‘Sete’, ‘Prato quente’, ‘Trégua’ e ‘Sensorial’. Mas ainda não lançamos esses clipes no YouTube, iremos lançá-los aos poucos. ‘Trégua’ foi um disco gravado com muito amor.”





Dora conta que está retomando os shows. “Recentemente, fiz um para quebrar o gelo. Estou vendo meus amigos e parceiros que se soltaram e começaram a fazer shows, bem antes do que imaginei que estava pronta, diante de todo esse respeito e receio, diante da pandemia. Acho que não fiz por uma questão até de princípio, de ideologia, de posição e de respeito. Quanto ao lançamento desse disco, quero preparar uma coisa bem especial e fazer uma turnê maravilhosa.”



(foto: BISCOITO FINO/DIVULGAÇÃO )



“TRÉGUA”





.Disco de Dora Vergueiro

.Biscoito Fino

.Disponível nas plataformas digitais a partir desta quarta-feira (12/4)





REPERTÓRIO





»“PRATO QUENTE” (Davi Moraes & Dora Vergueiro)





»“SENSORIAL” (Davi Moraes & Dora Vergueiro)





»“ALTO MAR” (Arthur Favela & Dora Vergueiro)





»“TRÉGUA” (Marcelinho Moreira & Dora Vergueiro)





»“SETE” (Rogê)





»“CALMARIA” (Luis Carlinhos & Dora Vergueiro)





»“CARTA DE AMOR” (Carlinhos Vergueiro & J.Petrolino)