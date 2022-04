Com participações de Milton e Elza, Alexandre Nero lança disco

Para Alexandre Nero, o novo trabalho é 'um disco para ser escutado, não para ser dançado' (foto: Priscila Prade/DIVULGAÇÃO )

Com as participações de Milton Nascimento em “Em terra de cego” e de Elza Soares (1937-2022) em “Miseráveis”, Alexandre Nero retorna à carreira musical e lança o álbum “Quarto, suítes, alguns cômodos e outros nem tanto” (Selo Risco). Nas plataformas digitais, a partir desta terça-feira (12/4), esse é o quarto disco solo do cantor, compositor e ator paranaense.









Ele lembra que seu último trabalho foi lançado em 2014. “Por volta de 2017/2018, me deu uma vontade de voltar a gravar. E foi lá no sertão da Paraíba, onde estava gravando uma série, que compus ‘Lajedo do sertão’. Havia muito tempo que não compunha e queria mostrar essa canção para as pessoas. Estava com vontade de resgatar esse lugar da arte, de tentar achar um lugar artístico, de encontrar em meu íntimo mesmo, mais próximo possível do eu. E foi um processo muito lento.”





MERGULHO





Nero conta que foi um mergulho profundo e até pensou em desistir várias vezes. “Mas as coisas foram escapando da minha mão, com a chegada da letra do Aldir (Blanc) ou com a entrada da Elza Soares e de Milton Nascimento. Mesmo com a pandemia, a ideia era pensarmos em trazer os arranjos de cordas da Rússia e a coisa ficou tão bonita. Aí, falei: 'Caramba, está difícil desistir disso, pois ficou muito bonito, tão tocante para nós'.”.





O artista conta que a música ‘Lajedo do sertão’ começou como um processo de solidão, tristeza, de querer falar. “O disco é extremamente esperançoso, mas ele não nega uma tristeza que nos é negada sempre. Parece que esse mundo tem nos jogado em um universo pra cima, eufórico, up, tudo alegre, tudo feliz. Ele não nega a tristeza que estava tendo lá, gravando seis meses no sertão, em uma solidão tremenda, distante da minha família. Não neguei a tristeza, falei dela. Ela toca nesse assunto, mas está longe de ser um disco triste. Ele não é um disco triste, mas toca no assunto.”





O artista confessa que a ideia nunca foi fazer um disco triste. “Há duas questões aí: uma que comecei a falar, a tocar assunto da tristeza, mas o disco começou a ir por outro caminho. Ele não feito em um mês. Ah, um disco que fala sobre a tristeza e fui lá e gravei em um mês, acabou sendo feito em dois, três anos, então, o processo foi atravessado por outras coisas. E foi indo para outro caminho, a pandemia entrou, a família também, esse lugar de casa, estar em casa, então ele foi atravessado por todos esses lugares e nesse mundo ritmado, no qual tudo tem que ser ritmado, dançante, um disco que não traz os ritmos dançantes, dá a impressão de ser triste Mas eu não o acho um disco triste.”





INFLUÊNCIA MINEIRA





O ator e músico conta que o primeiro contato que teve com o Bituca foi através da rede social. “Havia recebido um título de uma universidade aqui no Brasil e ele me agradeceu. Acabou que nos tornamos amigos. A influência dele já vem de antes e fui resgatar exatamente isso em Muzambinho, no Sul de Minas, onde estudei e aprendi a tocar violão. Foi ali que comecei conhecer os compositores. Os primeiros caras que aprendi e tocava as canções deles, foi a galera do Clube da Esquina. Minha influência com a música mineira nesse disco é fortíssima.”





Nero reconhece que ter a participação do Milton é uma alegria. “Achei muito bacana e elegante a participação dele e da Elza. Não ficou aquela coisa tradicional de já começar cantando ou interpretando a música de trabalho ou a mais comercial ou que está lá abrindo o disco. Na canção ‘Guerra de cego’ parece que Milton é uma aparição, vem e some. A morte de Elza foi depois, o disco estava pronto para nós. Tendo Elza e Milton em meu disco, quer dizer, o que mais posso querer?”





REFLEXÕES





O artista não assume que fica “babando no disco”. “É um processo que ainda não entendi. E a parceria com o Aldir então, estou realmente, andando nas nuvens. É um disco bonito, tocante e ainda tem essas coisas todas em volta que me deixam muito orgulhoso.”





Nero destaca que “Quarto, suítes, alguns cômodos e outros nem tanto” é um disco “para quem quer escutar música, para ser escutado, não para ser dançado, é para ser pensado, refletido”. Ele ainda anuncia que o clipe de “Virulência”, música em parceria com Aldir Blanc, será lançado em maio.



(foto: Selo Risco/DIVULGAÇÃO)



“QUARTO, SUÍTES, ALGUNS CÔMODOS E OUTROS NEM TANTO”

.Álbum de Alexandre Nero

.11 faixas

.Selo Risco

.Disponível nas plataformas digitais