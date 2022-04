Professora mineira lança livro sobre a obra do maestro Flausino Valle

Flausino Valle (1894-1954) é considerado um dos maiores violinistas brasileiros. (foto: Divulgação)

A professora mineira Norma Graça-Silvestre lança, nesta quinta-feira (7/4), em Belo Horizonte, o livro "Flausino Valle - Violino soberano", dedicado a dissecar a obra do maestro. O evento de lançamento acontece no foyer da Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto), às 19h.

Nascido em Barbacena, Flausino Rodrigues Valle (1894-1954) é considerado um dos maiores violinistas brasileiros. Ao longo de sua carreira, se dedicou a pesquisar a música folclórica brasileira e atuou como professor de história da música no Conservatório Mineiro de Música da UFMG.

Ficou conhecido por compor um álbum de 26 prelúdios para violino-solo em estilo paisagístico brasileiro, como "Tico-tico" (1926), "Asas inquietas" (1933) e "Folquedo campestre" (1941). Ele também compôs peças para violino e piano; canto e piano; canto, piano e coro; hinos; orquestras; e música de câmara.

Além do trabalho na música, Valle publicou dois livros de poesia, "Caleidoscópio" (1923) e "Ânfora de rimas" (1928), e obras teróricas como "Elementos de folclore brasileiro" (1936) e "Músicos mineiros (1948).

Norma Graça-Silvestre foi uma das alunas de Flausino Valle no Conservatório de Música. A autora se formou e fez mestrado em piano e ópera na Alemanha. No Brasil, foi diretora artística do Palácio das Artes, em BH, e dirigiu as temporadas líricas do Teatro Nacional de Brasília.

Casada com o músico Felipe Nabuco Silvestre, considerado o maior cravista do Brasil, ela hoje é conselheira artística da empresa FAZ Arts Management NY, em Nova York.

No dia do lançamento, quem o adquirir terá 50% de desconto no ingresso para assistir ao concerto da Filarmônica de Minas Gerais em homenagem ao compositor Gilberto Mendes, com regência do maestro Fabio Mechetti e solo do violinista Randall Goosby, programado para às 20h30.