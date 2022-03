Festival de Maio apresenta obras de três compositoras de música clássica

Com o propósito de difundir otimismo e esperança, Cecília Nazaré de Lima compôs ''Élévation'', inspirada nos versos de Baudelaire (foto: Renato Gontijo/divulgação)

O concerto em homenagem às mulheres que será realizado nesta terça-feira (22/3) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH, será palco da estreia de "Élévation", da mineira Cecília Nazaré de Lima. Executada pela pianista Elisa Galeano e pelos clarinetistas Iura de Rezende e Alexandre Silva, a composição homenageia o professor Oiliam Lanna e o poeta Baudelaire, autor dos versos que a inspiraram.





SÓ MULHERES O concerto faz parte da oitava edição do Festival de Maio, que começou em março devido à pandemia, e prossegue até agosto. Além da peça de Cecília Nazaré de Lima, serão executadas composições da goiana Francisca Aquino (1956-2019) e da croata Dora Pejacevic (1885-1923).





"Quarteto em ré menor", de Dora Pejacevic, será interpretado pelo Quarteto Boulanger, formado por musicistas da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais: Jovana Trifunovic (violino), Flávia Motta (viola), Lina Radovanovic (violoncelo) e Ayumi Shigeta (piano).









"As mulheres sempre ficaram relegadas ao papel de pouca visibilidade. Muitas delas tiveram peças publicadas por irmãos, como é o caso de Fanny Mendelssohn, cujas peças ficaram conhecidas como obras de Felix Mendelssohn. Dora Pejacevic criou as primeiras obras sinfônicas no país dela. Francisca Aquino tem peças premiadas no exterior, obras dela de percussão são exclusivas de uma editora americana" Celina Szrvinsk, coordenadora do Festival de Maio



Janaína, Cecília e Luiza Aquino, filhas da compositora Francisca Aquino, criaram os arranjos e vão tocar duas peças compostas pela mãe – "Música brasileira para o iniciante" e "Santa Teresa". Luiza é pianista, Janaína violoncelista, e Cecília cantora e trombonista. As irmãs apresentarão também arranjos de Francisca para composições de Chico Buarque, Astor Piazzolla e Tom Jobim.





Diretora artística do festival, a pianista e professora Celina Szrvinsk ressalta a importância de abrir espaço para as compositoras. Tanto ela quanto Cecília Nazaré de Lima destacam a necessidade de reconhecer a importância das autoras de música erudita.





"As mulheres sempre ficaram relegadas ao papel de pouca visibilidade. Muitas delas tiveram peças publicadas por irmãos, como é o caso de Fanny Mendelssohn, cujas peças ficaram conhecidas como obras de Felix Mendelssohn. Dora Pejacevic criou as primeiras obras sinfônicas no país dela. Francisca Aquino tem peças premiadas no exterior, obras dela de percussão são exclusivas de uma editora americana", destaca Celina Szrvinsk. "Como o mundo não as conhece em ampla escala? Acho que é o momento de mostrá-las", defende a professora.





O concerto começa às 20h30, sem transmissão on-line. A apresentação será gravada e posteriormente disponibilizada pelo canal da Três Marias Produções.





8º FESTIVAL DE MAIO

Concerto dedicado à obra das compositoras Cecília Nazaré de Lima, Francisca Aquino e Dora Pejacevic. Nesta terça-feira (22/3), às 20h30. Teatro do Centro Cultural Unimed BH-Minas, Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 20 (inteira). Vendas pelo site Eventim e na bilheteria do teatro, a partir das 13h





