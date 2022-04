Reedição de livros de Drummond será lançada nesta quarta (6/4), em Itabira

O lançamento oficial da nova coleção de livros de Carlos Drummond de Andrade será nesta quarta-feira (6/4), às 19h, em Itabira, terra natal do poeta. O evento, promovido pelo projeto Sempre um Papo, contará com a presença do editor-chefe da Editora Record, Rodrigo Lacerda, que conversa com o público sob a mediação de Afonso Borges.

Além de capas que refletem o espírito drummondiano, seguindo projeto gráfico idealizado pelo designer Leonardo Iaccarino, as edições da Record estão passando por minucioso e inédito cotejamento com os manuscritos e materiais do acervo de Drummond. Ganharam linha do tempo que percorre os três anos que antecederam a publicação e os três que a sucederam. Assim, os leitores terão uma ideia do contexto político, social e cultural que influenciou o poeta.Os livros contam com posfácios assinados por personalidades da cultura. "Sentimento do mundo” terá texto complementar do ativista e escritor indígena Ailton Krenak; “Claro enigma”, do escritor angolano Mia Couto; “Antologia poética”, de Zélia Duncan; e “Alguma poesia”, do estilista Ronaldo Fraga. Informações: www.sempreumpapo.com.br.