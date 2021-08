Companhia das Letras deixa de ser editora da obra de Drummond

A Companhia das Letras não é mais a editora dos livros de Carlos Drummond de Andrade, conforme anunciou nesta quinta-feira (26/08). A editora foi responsável pelo acervo do poeta e escritor mineiro entre 2011 e 2021, publicando 54 títulos, incluindo poesia, crônica, diários, antologias e livros infantis. “A editora informa, com tristeza, que, por não ver possibilidade de aceitar os termos de renovação do contrato, decidiu deixar de publicar a obra de Drummond”, informou comunicado da empresa. De acordo com a Companhia, a coleção “contou com conselho consultivo, projeto gráfico especial, novo estabelecimento de texto e posfácios encomendados para as edições, assinados por críticos e escritores que jogavam luz sobre a relevância de um dos principais poetas de língua portuguesa”.



Segundo a editora, foram desenvolvidos material educativo, campanhas de fomento à leitura, como “Espalhe Drummond”, aulas, shows, vídeos, debates e lives, entre outras celebrações, como a homenagem ao escritor na Flip em 2012 e os festejos do Dia D, em 31 de outubro, “que buscavam celebrar a obra e apresentá-la a um novo público de leitores”. “Ao longo desses 10 anos, fomos pautados pelo profundo respeito, pelo entusiasmo e pela absoluta admiração, cientes da responsabilidade e da alegria de publicar um dos nossos maiores poetas”, acrescentou o comunicado. Os livros ficarão disponíveis por seis meses.